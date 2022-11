Nga tìm cách bôi nhọ hình ảnh Pháp ở châu Phi

PHÂN TÍCH

Ảnh minh họa: Sau khi rời Gossi (Mali), quân đội Pháp phải đối mặt với một cuộc tấn công thông tin do nhóm Wagner của Nga dàn dựng.

Chiến dịch chống khủng bố Barkhane ở vùng Sahel châu Phi chính thức được tổng thống Pháp Emmanuel Macron chấm dứt hôm 09/11/2022. Ba tháng trước, điện Elysée thông báo rút quân khỏi Mali vì Pháp “không được chào đón, hoan ngênh”, tại đây. Thay chân Pháp là “đội ngũ cố vấn” của lực lượng bán quân sự Wagner của Nga nhờ khai thác kết quả tiêu cực của Pháp trong suốt 10 năm can thiệp ở vùng Sahel.

“Đối với người dân vùng Sahel, chiến dịch Barkhane là một thất bại”, theo nhà nghiên cứu Jean-Pierre Maulny, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp (IRIS), “và không cần người Nga để nghĩ đến điều đó”. Nga chỉ khuấy động, đào sâu thêm tâm lý bài Pháp có từ trước tại các nước vùng Sahel, từ “những vi phạm liên tục của Pháp đối với chủ quyền của họ” đến thái độ “ngạo mạn và thiếu tôn trọng”, theo nhà nghiên cứu Caroline Roussy, được nhật báo La Croix trích dẫn ngày 10/11.

Thậm chí, Pháp còn bị đổ tội ngấm ngầm ủng hộ khủng bố, thay vì tiêu diệt, và lợi dụng lực lượng này để bí mật khai thác tài nguyên ở Sahel. Tâm lý này không phải là thiểu số hay chỉ lan truyền trong số dân cư ít học, mà được bà Gwenola Possémé-Rageau, một chuyên gia về thanh niên châu Phi, nhấn mạnh : “Tôi thấy cả điều đó trong giới trí thức ở Niger, Burkina và Mali”.

Từ môi trường thuận lợi như vậy, Nga không từ mọi thủ đoạn để “đẩy Pháp ra khỏi châu lục này” : tung tin thất thiệt bài Pháp, tạo hiện trường giả và truyền tải thông tin qua những tài khoản giả, “chủ yếu ở Nam Phi và Cameroun”, hoặc thông qua những nhà báo địa phương, người gây ảnh hưởng bị mua chuộc. Một biện pháp dã man hơn, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp, lực lượng Wagner ám sát những nhà báo “ngoan cố” (ví dụ 3 người Nga và ít nhất hai người ở Cộng Hòa Trung Phi). Kết quả là ngày càng có ít người châu Phi dám chỉ trích hoặc công khai lên án những hành động và những vụ vòi tiền của lính Wagner.

Ở quy mô lớn hơn, Matxcơva lập nhiều cơ quan truyền thông tại những nước bị nhắm đến như Radio Lengo Songo ở Trung Phi, sản xuất phim hoạt hình và phim hướng đến đa số dân chúng ca ngợi hoạt động của Nga. Ngoài ra, phải kể đến tập đoàn Patriot Media Group gồm 11 cơ quan truyền thông, trong đó có cơ quan thông tấn Ria Fan tập trung đặc biệt vào châu Phi. Được thành lập năm 2019, Patriot Media Group hiện có 130 cơ quan truyền thông đối tác, theo nhà nghiên cứu Maxime Audinet của Viện Nghiên cứu Chiến lược, trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Cuộc chiến thông tin bài Pháp, quảng bá cho Nga là một trong ba trụ cột trong “cỗ máy chiến tranh” được Evgueni Prigojine, đứng đầu lực lượng Wagner và là doanh nhân thân cận với tổng thống Putin, chủ trương. Trụ cột thứ hai liên quan đến an ninh do công ty Wagner đảm nhiệm: Cung cấp dịch vụ cho nước sở tại bị các nhóm nổi dậy đe dọa, huấn luyện lực lượng an ninh địa phương, bảo vệ chính quyền và tham chiến để tiêu diệt kẻ thù của chế độ. Trụ cột thứ ba liên quan đến kinh tế. Công ty Wagner và đối tác được quyền khai thác mỏ tại nước họ hoạt động để tài trợ cho hoạt động.

Một quan chức Pháp tham gia cuộc chiến chống thông tin khẳng định “chính Nga là bên khiêu chiến, chính Nga đẩy chúng ta vào thế đối đầu này”. Các kênh của Nga “lặp lại và làm tăng giá những ý nghĩ, cảm tưởng đã rất hiện hữu ở vùng châu Phi nói tiếng Pháp”, theo bà Caroline Roussy, Viện IRIS.

Paris đang từng bước xem xét lại chiến lược chống thánh chiến ở vùng Sahel, cũng như cải tổ hoạt động chống tin giả nhắm vào Pháp. Một đơn vị “chiến tranh thông tin” đã được thành lập, chịu trách nhiệm dự báo và phá vỡ những thông tin sai sự thật nhắm đến hành động của Pháp trên các mạng xã hội. Một đặc phái viên về ngoại giao công, phụ trách một nhóm gồm vài chục người, được Paris cử đến châu Phi, có nhiệm vụ theo dõi mặt trận truyền thông “chiến lược”.

Tuy nhiên, nhưng biện pháp mới của Pháp có lẽ không thể khôi phục được hình ảnh bị Nga bôi nhọ ở Mali, như khẳng định trong một báo cáo gần đây của Viện IRSEM. Còn chuyên gia Jérôme Pigné, của Mạng Tư duy chiến lược về an ninh ở Sahel, cho rằng “đối với Pháp, Nga đang vờn trên lụa ở châu Phi”.

