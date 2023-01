PHÂN TÍCH

Trung Quốc bãi bỏ chế độ cách ly bắt buộc vì Covid, thế giới nửa mừng nửa lo

Một hành khách đến từ Trung Quốc đợi xét nghiệm Covid-19 tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 05/01/2023. AP - Lee Jin-man

Trọng Nghĩa 4 phút

Kể từ ngày hôm qua, 08/01/2023, chế độ cách ly bắt buộc, tàn tích cuối cùng của chính sách zero Covid khắc nghiệt tại Trung Quốc, đã bị xóa bỏ, và mọi người trên nguyên tắc có thể đến Trung Quốc mà không sợ bị cầm cố vì lý do y tế, trong lúc người dân nước này có thể tự do ra nước ngoài.