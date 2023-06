Nối lại đối thoại Mỹ - Trung: Washington không chờ đợi những thay đổi lớn

PHÂN TÍCH

Ngày Chủ Nhật tới, 18/06/2023, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Bắc Kinh. Ông sẽ là quan chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc từ gần 5 năm nay, trong bối cảnh quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu đang rất căng thẳng. Tham vọng của ông Blinken là nối lại đối thoại với Bắc Kinh, thế nhưng Washington không chờ đợi là sẽ có những thay đổi sâu rộng trong bang giao Mỹ-Trung.

Theo dự kiến, tại Bắc Kinh, ngoại trưởng Blinken sẽ hội đàm với các lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có ngoại trưởng Tần Cương, người mà ông đã có dịp nói chuyện qua điện thoại tối thứ ba vừa qua. Trên nguyên tắc ông Blinken cũng sẽ hội kiến chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng hiện giờ cuộc gặp chưa được xác nhận.

Giữa hai nước hiện có rất nhiều vấn đề gây căng thẳng, trước hết là Đài Loan. Bắc Kinh cáo buộc Washington không tuân thủ các cam kết trước đây, bởi vì trong những năm gần đây đã thắt chặt quan hệ với Đài Bắc. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm kể từ tháng 08/2022, khi chủ tịch Hạ Viện Mỹ lúc ấy là bà Nancy Pelosi đi thăm Đài Loan, khiến Trung Quốc phẫn nộ, trả đũa bằng các cuộc tập trận lớn chưa từng có chung quanh hòn đảo này.

Đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh cũng ngày càng gay gắt ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ. Hoa Kỳ tiến hành ngày càng nhiều cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải tại vùng biển tranh chấp này, một số sự cố đã xảy ra giữa tàu của Mỹ với tàu của Trung Quốc.

Hai cường quốc hàng đầu thế giới cũng đang tranh giành ảnh hưởng tại vùng Thái Bình Dương. Trung Quốc đã ký một hiệp ước an ninh với quần đảo Salomon, còn Hoa Kỳ thì ký một hiệp ước an ninh cuối tháng 5 với Papua New Guinea, kể từ nay được quyền tiếp cận “không giới hạn” các căn cứ của đảo quốc này. Không chỉ thường xuyên cáo buộc nhau làm gián điệp, Mỹ và Trung Quốc còn cạnh tranh ngày càng mạnh về công nghệ, nhất là về chất bán dẫn.

Trong bối cảnh như vậy, ưu tiên hiện nay của Washington là tìm cách tái lập các kênh liên lạc trực tiếp với Bắc Kinh và “quản lý” các căng thẳng để tránh các vụ đụng độ ngoài ý muốn. Theo hãng tin AFP, hôm thứ tư vừa qua, ông Daniel Kritenbrink, quan chức đặc trách về châu Á trong bộ Ngoại Giao Mỹ, tuyên bố với các phóng viên: “ Chúng tôi đến Bắc Kinh không nhằm mục tiêu đạt được những bước đột phá, hay một sự thay đổi sâu rộng”. Về phần Kurt Campbell, điều phối viên vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương của Nhà Trắng, ông cũng nhấn mạnh chuyến đi Bắc Kinh của ngoại trưởng Antony Blinken sẽ không phải là một “bước ngoặt chiến lược”.

AFP nhận định lãnh đạo ngoại giao Mỹ đến Bắc Kinh trong tư thế của một người đi dây, phải cố giữ thăng bằng, thuyết phục nhưng không làm mích lòng nước chủ nhà. Nhất là vì khi tường thuật về cuộc điện đàm hôm thứ ba giữa ông Antony Blinken và Tần Cương, bộ Ngoại Giao Trung Quốc vẫn cáo buộc Washington phải chịu trách nhiệm về những căng thẳng giữa hai nước.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ chờ đợi sẽ có những cuộc nói chuyện “thẳng thắn và thành thật” với phía Trung Quốc về những hồ sơ đang gây căng thẳng giữa hai nước. Ngoài ra, các cuộc tiếp xúc giữa hai bên, trừ giữa hai quân đội, đã được nối lại ở mức cao nhất trong những tuần qua, cho nên tổng thống Joe Biden đã có thể dự đoán một sự “tan băng” trong quan hệ Mỹ-Trung. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng được mời đến dự thượng đỉnh diễn đàn APEC vào tháng 11 tới tại thành phố San Francisco của Hoa Kỳ.

Như nhận định của một chuyên gia Trung Quốc thuộc Đại Học Nhân Dân Bắc Kinh, được AFP trích dẫn, cả hai cường quốc “đều muốn tránh cho sự đối địch giữa hai bên trở nên trầm trọng thêm, nhưng không bên nào sẵn sàng chấp nhận những nhân nhượng lớn, mà chỉ làm những gì được cho là cần thiết và có lợi cho mình, nhằm duy trì an ninh về chiến lược và công nghệ.”

