Sau vụ bạo động tại Pháp : An ninh Olympic Paris 2024, mối lo lớn của chính quyền

Các vụ bạo động đập phá trên khắp nước Pháp những ngày qua đã dịu xuống, nhưng đang đặt ra nhiều vấn đề cho chính quyền và các nhà tổ chức, đặc biệt khi mà còn một năm nữa thành phố Paris sẽ đón sự kiện thể thao lớn nhất thế giới Thế Vận Hội mùa hè Paris 2024.

Những hình ảnh bạo động làm rúng động nước Pháp trong những ngày qua đã nhanh chóng được loan truyền khắp thế giới, không chỉ làm xấu đi hình ảnh của nước Pháp, làm thất thu ngành du lịch mà còn đặt ra nhiều lo lắng về vấn đề an ninh cho kỳ Thế Vận Hội mùa hè 2024.

Ông Thierry Marx, chủ tịch Hiệp hội ngành nghề và công nghiệp khách sạn, trả lời trên đài phát thanh Pháp RMC hôm 02/07 cho biết, « du khách đã hủy chỗ ồ ạt cho mùa hè này và cả cho kỳ Thế Vận Hội tới đây ». Nhưng đó chỉ là những thiệt hại về vật chất trước mắt. Vấn đề lớn hơn bảo đảm cho sự kiện Thế Vận Hội mùa hè trở lại thủ đô Pháp sau 100 năm được diễn ra trong không khí lễ hội thực sự, làm sao bảo đảm an toàn cho hàng triệu người đến từ khắp thế giới.

Vấn đề an ninh cho Olympic Paris 2024 ngay từ đầu đã là mối quan tâm lớn của các nhà tổ chức sự kiện. Chính quyền và Ủy ban tổ chức Paris 2024 đã lên nhiều phương án an ninh có tính đến các yếu tố bất ổn do tình hình xã hội căng thẳng ở Pháp, từ sau những những cuộc biểu tình bạo động của phong trào Áo Vàng hồi năm 2019 và đến phong trào phản kháng chống cải cách hưu trí từ đầu năm nay. Đợt bạo động bùng lên khắp nơi trên nước Pháp từ sau cái chết của thanh niên Nahel, 17 tuổi trong cuộc kiểm tra của cảnh sát trước đó ít ngày, một lần nữa là tiếng chuông báo động và đặt ra nhiều câu hỏi : An ninh cho các cơ sở Thế Vận Hội có đủ bảo đảm ? Liệu nước Pháp có đủ điều kiện sẵn sàng để đón 15 triệu du khách đến trong kỳ Olympic và Paralympic Paris 2024 ?

Mặc dù trong những ngày bạo động vừa rồi, không có một cơ sở hay công trình chuẩn bị cho Thế Vận Hội nào bị đốt phá, nhưng không phải vì thế các nhà tổ chức bớt lo lắng. Có rất nhiều công trình hạ tầng cơ sở phục vụ Thế Vận Hội đặt ở trong các khu phố vẫn được cho là nhạy cảm. Bộ trưởng bộ Thể Thao Pháp, bà Amélie Oudéa-Casstéra, hôm 03/07 đã khẳng định với AFP rằng « trong khuôn khổ Olympic và Paralympic, những ngày qua, chúng tôi đã có những biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh các cơ sở hạ tầng ».

Dường như để tránh gây hiệu ứng bất lợi, thành phố Paris cố tỏ ra không lo ngại về những tác động tiêu cực của những vụ bạo động vừa qua đối với Thế Vận Hội 2024. Phó thị trưởng Paris Emmanuel Grégoire quả quyết « du khách sẽ không ngại đến (Paris) » và « chúng tôi rất chú ý quan sát việc hủy đặt chỗ... từ này đế Thế Vận Hội, tôi tin là không khí xã hội sẽ dịu xuống ».

Quan chức thành phố này khẳng định Paris đang rất nỗ lực để làm sao các rủi ro về an ninh chỉ là vấn đề ngoài lề và thành phố vẫn luôn hợp tác chặt chẽ với sở cảnh sát để nghiên cứu, lên các phương án bảo đảm an toàn tối đa cho Paris 2024.

Mặc dù những phát biểu đầy tự tin như vậy, nhưng rõ ràng xử lý những sự cố an ninh trật tự với đám đông lớn vẫn là điểm yếu của lực lượng giữ gìn trật tự cũng như các nhà tổ chức sự kiện của Pháp. Người ta vẫn còn nhớ vụ xô xát hỗn loạn của cổ động viên và cảnh sát bên ngoài sân vận động Stade de France trong trận chung kết Cúp C1 bóng đá châu Âu hồi tháng 5/2022.

Từ nay đến ngày khai mạc Thế Vận Hội Mùa Hè 2024, nước Pháp đón một sự kiện thể thao lớn, có thể coi là phép thử thực tế cho khả năng an ninh đó là Cúp thế giới bóng bầu dục diễn ra từ ngày 08/09 đến 28/10 tới đây.

Các phương án bảo vệ an ninh dù hoàn thiện thế nào chỉ là những biện pháp cuối cùng không ai muốn phải triển khai. Mối quan tâm lo lắng của chính phủ lúc này là làm sao tìm lại được bầu không khí xã hội hòa dịu cho nước Pháp.

