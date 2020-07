Ennio Morricone, nhà soạn nhạc phim nổi tiếng người Ý qua đời

Làng nhạc phim điện ảnh vừa mất đi một cây đại thụ. Truyền thông Ý thông báo nhà soạn nhạc Ennio Morricone, nổi tiếng với những bản nhạc phim bất hủ đã từ trần tại Roma, trong đêm Chủ Nhật rạng sáng thứ Hai 06/07/2020, thọ 91 tuổi.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo truyền thông Ý, Ennio Morricone qua đời tại một bệnh viện tư nhân ở Roma sau khi bi ngã cách nay vài ngày, khiến ông bị vỡ xương đùi. Thông cáo của luật sư và cũng là bạn của gia đình, ông Giorgio Assuma, được hãng tin Ansa của Ý trích dẫn, viết rằng « ông ra đi với một niềm tin thanh thản ». Vẫn theo vị luật sư này, Ennio Morricone vẫn giữ « một tâm trí minh mẫn và một nhân cách lớn cho đến hơi thở cuối cùng ».

Ennio Morricone là một trong số các nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất và sung sức nhất trong làng nhạc điện ảnh : Hơn 500 nhạc phẩm cho điện ảnh với những giai điệu đi vào huyền thoại như « The Good, the Bad and the Ugly (Tạm dịch: Thiện, Ác, Tà), Once Upon a Time in the West (Ngày xửa ngày xưa ở miền Tây), Dollars Trilogy (Tam bộ khách vô danh) … ».

Được gắn một ngôi sao trên Đại lộ Hollywood nổi tiếng, ông từng được trao giải Oscar nhạc phim hay nhất cho bộ phim The Eight Sluts ở tuổi 87.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký