(AFP) – Ít nhất 55 người chết vì lũ lụt tại Nhật Bản. Nước Nhật hôm nay 08/07/2020 vẫn đang trong tình trạng báo động vì mưa lớn tại vùng núi Gifu và Nagano ở miền trung, trong khi lụt lội và lở đất từ cuối tuần qua đã làm cho ít nhất 55 người thiệt mạng ở Kyushu. Con số này có nguy cơ tăng lên vì vẫn còn nhiều người bị mất tích, khoảng 80.000 nhân viên cứu hộ được triển khai

(RFI) - Biên giới Ấn – Trung: Bắc Kinh tung hỏa mù rút quân. Ngày 06/07/2020, Ấn Độ cho biết quân Trung Quốc tại điểm tranh chấp biên giới ở Ladakh bắt đầu rút. Tuy nhiên, sáng hôm qua, 07/07/2020, không có hình ảnh vệ tinh nào xác nhận việc này. Ngược lại, vẫn theo ảnh vệ tinh, phía Trung Quốc đã triển khai một lực lượng hùng hậu tại khu vực biên giới tại Himalaya, với khoảng 10.000 binh sĩ, ngay gần biên giới, và huy động khoảng 40 máy bay sẵn sàng chiến đấu. Phía Ấn Độ cũng huy động lực lượng tương tự. Như vậy, cho dù có việc rút một số nhóm nhỏ binh sĩ tại điểm tranh chấp, quân đội hai bên vẫn trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh.

(AFP) – Tân thủ tướng Pháp: sẽ sớm hoàn tất đối thoại về cải cách hưu trí. Tân thủ tướng Jean Castex trong buổi họp đầu tiên với Quốc Hội hôm nay, 08/07/2020, cho biết ông có kế hoạch ngay trong tuần này sẽ đối thoại với các đối tác xã hội, và sẽ hoàn tất trước ngày 20/07. Nội dung đối thoại tập trung vào cải cách hưu trí, một cải cách quan trọng trong nhiệm kỳ 5 năm của tổng thống Macron, bị đại dịch Covid-19 cản trở trong nửa năm vừa qua. Tân thủ tướng cam kết « thay đổi triệt để về phương pháp », cụ thể là chính phủ sẽ phải phối hợp mật thiết hơn với các tổ chức xã hội, đặc biệt là các nghiệp đoàn.

(AFP) – Nga và Trung Quốc tiếp tục phủ quyết một nghị quyết về viện trợ nhân đạo Syria. Hôm qua 07/07/2020 tại Liên Hiệp Quốc, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một nghị quyết về việc gia hạn hoạt động của hai cửa khẩu thêm một năm để đưa viện trợ nhân đạo vào Syria. Hai nước này cho biết chỉ muốn gia hạn đối với vùng Idleb. Phương Tây và các tổ chức phi chính phủ cực lực chỉ trích việc phủ quyết văn bản do Đức và Bỉ soạn thảo và đã được 13 thành viên Hội Đồng Bảo An đồng ý. Đây là lần thứ 15 Nga sử dụng quyền phủ quyết một nghị quyết về Syria, và với Trung Quốc là lần thứ 9.

(AFP) – Trump bị mô tả là dối trá và ái kỷ trong sách của cháu gái. Trong cuốn sách « Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man » (Quá nhiều và không bao giờ đủ : Gia đình tôi đã tạo ra người nguy hiểm nhất thế giới như thế nào) được báo chí Mỹ trích đăng hôm qua 07/07/2020, Mary Trump viết rằng ông Donald Trump đã lớn lên trong một gia đình mà người cha khống chế tất cả, khiến ông trở thành một người hay nói dối và ái kỷ. Sách của người cháu gọi tổng thống Mỹ bằng chú ruột hiện đang dẫn đầu số bán trên Amazon, đứng trên cuốn sách của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Phát ngôn viên Nhà Trắng tuyên bố đó là một cuốn sách đầy những dối trá, vô căn cứ.

(Yonhap) – Thử tên lửa : Bắc Triều Tiên sắp có hành động khiêu khích mới ? Đây chính là những dự đoán của Viện Phân tích Quốc phòng của Hàn Quốc trong một báo cáo công bố ngày 08/07/2020. Cơ quan này cho rằng có nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ cho thử loại tên lửa đạn đạo hải đối địa chiến lược (MSBS). Báo cáo này còn đánh giá là khả năng chế độ Bình Nhưỡng cho phá hủy các cơ sở của Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong và trên núi Kim Cương là rất thấp, do chế độ cộng sản này tiếp tục tìm cách thu hút đầu tư tư nhân trong tương lai.

(AFP) – Hoa Kỳ : Một « thỏa thuận cân bằng » với Bắc Triều Tiên là có thể. Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, Stephen Biegun, đang công du tại Hàn Quốc ngày 08/07/2020 khẳng định Hoa Kỳ không tìm cách gặp gỡ các lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, đặc sứ Mỹ phụ trách hồ sơ Bắc Triều Tiên nhấn mạnh là Washington sẵn sàng nối lại thảo luận với Bình Nhưỡng bất kỳ lúc nào, và sẽ có những linh hoạt nhằm đạt được một « thỏa thuận cân đối » với Bắc Triều Tiên.

