Úc quyết định ngừng hiệp định dẫn độ với Hồng Kông

Sau Canada, đến lượt Úc phản ứng mạnh với luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt tại Hồng Kông. Ngày 09/07/2020, thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo ngừng thực thi hiệp định dẫn độ với Hồng Kông, đồng thời nới lỏng quy định di trú đối với người dân đặc khu hành chính. Quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh đang căng thẳng vì Úc chỉ trích và cáo buộc Trung Quốc về trách nhiệm xử lý đại dịch virus corona.

Thông tín viên RFI Grégory Plesse tại Sydney tường trình:

« Việc thông qua luật an ninh quốc gia làm thay đổi tình hình một cách căn bản ». Đó là lý do được thủ tướng Scott Morrison đưa ra để biện minh cho quyết định ngừng thực thi hiệp định dẫn độ với Hồng Kông.

Lãnh đạo chính phủ Úc còn thông báo khoảng 10 nghìn công dân Hồng Kông hiện đang ở Úc, chủ yếu là các sinh viên, có thể gia hạn thẻ lưu trú thêm 5 năm và khi hết hạn họ có thể xin cấp thẻ thường trú.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong quan hệ với chế độ Bắc Kinh từ vài tháng nay, Úc cũng cảnh báo những công dân của mình muốn tới Hồng Kông là họ có nguy cơ bị bắt giữ vì những lý do mập mờ liên quan đến « an ninh quốc gia ».

Hồi tháng Giêng, Hồng Kông đã ký với Úc hiệp định tự do thương mại. Vùng đất thuộc địa cũ của Anh là một trong những đối tác thương mại chính của Úc.

Ngay sau quyết định của Canberra, Trung Quốc, qua lời đại sứ quán tại Canberra, lên tiếng « phản đối kiên quyết các cáo buộc của Úc và những quyết định không có cơ sở của chính phủ Úc liên quan đến Hồng Kông.

Pháp hứa sẽ không « thụ động »

Liên quan đến luật an ninh quốc gia, Paris cũng cho biết sẽ có « các biện pháp » phản ứng với việc Bắc Kinh xâm phạm các quyền tự do của người dân Hồng Kông. Ngày 08/07, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố trước Ủy ban Đối ngoại Thượng Viện rằng Pháp sẽ « không thụ động » trong vấn đề luật an ninh quốc gia của Trung Quốc và sẽ phối hợp với các nước châu Âu để đưa ra những phản ứng vào thời điểm thích hợp.

