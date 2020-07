TRUNG QUỐC - IRAN

Trung Quốc và Iran bí mật mở đối tác thương mại và quân sự để đối phó với Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình và tổng thống Iran, Hassan Rohani trong buổi họp báo chung tại Teheran ngày 23/01/2016. AFP - HO

Thùy Dương 3 phút

Iran và Trung Quốc đã bí mật soạn thảo một kế hoạch đối tác kinh tế và an ninh, mở đường cho Bắc Kinh đầu tư nhiều tỉ đô la vào năng lượng và các lĩnh vực khác ở Iran, nhằm vô hiệu hóa những nỗ lực của tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc cô lập chính quyền Teheran trước những tham vọng của Iran về hạt nhân và quân sự. Trên đây là thông tin báo Mỹ The New York Times đăng tải hôm qua 11/07/2020.