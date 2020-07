Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Trung Quốc : Nước sông Dương Tử dâng đến mức báo động. Ngập lụt kỷ lục tại miền trung và đông Trung Quốc đã làm cho 140 người chết và mất tích. Theo một kênh truyền thông ngày 13/07/2020, nước sông Dương Tử đã vượt qua mức thứ ba cao nhất tại thành phố Vũ Hán, có đến 11 triệu dân. Ba mươi ba nhánh sông lớn đã chạm đến mức kỷ lục. Nhiều lệnh báo động đã được đưa ra tại 433 con sông nhỏ theo như thông báo của bộ Thủy Lợi trong buổi họp báo hôm nay, 13/04/2020.

(AFP) – Bắc Kinh trả đũa trừng phạt của Hoa Kỳ. Đáp trả lệnh trừng phạt của Washington nhắm vào ông Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo) 64 tuổi, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Tân Cương cùng với ba quan chức cao cấp khác, bị cáo buộc trấn áp người Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc ngày 13/07/2020 thông báo cấm nhập cảnh đối với ba nghị sĩ Mỹ là Marco Rubio, Ted Cruz, Chris Smith và một quan chức bộ Ngoại Giao Mỹ là Sam Brownback. Bắc Kinh không giải thích rõ vì sao có những trừng phạt này.

(Yonhap) – Mỹ triển khai máy bay dọ thám đến căn cứ ở Nhật Bản. Theo tin Aircraft Spots trên Twitter hôm qua, 12/07/2020, Mỹ gởi một máy bay do thám đến căn cứ Không Quân Kadena ở Okinawa, để có thể tiến hành nhiệm vụ gần bán đảo Triều Tiên. Một chiếc RC-135S Cobra Ball đã rời căn cứ Offutt, Nebraska (Hoa Kỳ), một chiếc E-8C Joint Stars của Không quân Mỹ cũng đã được triển khai ở Kadena hôm thứ Bảy 11/07/2020 và đã được nhìn thấy trên bầu trời ToKyo vào hôm nay, 13/07.

(Reuters) – Đài Loan sẽ kiểm soát chặt đầu tư từ Hồng Kông, để ngăn chặn tiền thu nhập bất chính từ Hoa Lục xâm nhập nền kinh tế của Đài Loan, theo các nguồn tin hôm nay 13/07/2020. Cho tới nay, chính phủ Đài Bắc vẫn xem đầu tư từ Hồng Kông và Macao như đầu tư ngoại quốc. Nhưng việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông buộc Đài Loan phải xét lại quan hệ kinh tế thương mại với đặc khu hành chính này.

(AFP) – Hỏa hoạn trên một chiến hạm ở California, Mỹ. Hỏa hoạn bùng lên sau một tiếng nổ, làm ít nhất 21 người bị thương vào hôm qua, 12/07/2020 trên một tàu quân sự ở căn cứ San Diego, miền nam California. Hiện chưa biết rõ nguồn gốc hỏa hoạn trên chiếc tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard đang neo đậu ở cảng để được sửa chữa.

(AFP) – Bulgari: Hàng ngàn người tiếp tục xuống đường phản đối chính phủ. Hàng ngàn người dân tối qua, 12/07/2020, lại biểu tình tố cáo tham nhũng và đòi chính quyền bảo thủ của thủ tướng Boïko Borissov từ chức. Đây là đêm thứ tư người dân biểu tình. Tại thủ đô Sofia, hơn 3000 người hô to khẩu hiệu « mafia » và « từ chức ». Họ cũng tụ tập trước Quốc Hội, cản trở lưu thông đến tận khuya. Theo bộ Nội Vụ Bulgari, đám đông đã giải tán mà không có sự cố đáng tiếc nào. Hàng trăm người cũng biểu tình hôm qua tại ít nhất 10 thành phố khác.

(AFP) – Lạm dụng tình dục trẻ em: Một nghi can người Pháp chết trong tù. Theo thông báo của cảnh sát Indononesia hôm nay, 13/07/2020, một người Pháp về hưu, bị tình nghi lạm dụng tình dục hơn 300 trẻ em, đã chết trong tù tại Indonesia, dường như là do tự tử. Năm nay 65 tuổi, công dân Pháp đã được phát hiện bất tỉnh hôm Thứ Năm và được đưa vào bệnh viện, rồi qua đời hôm qua. Nghi can đã bị bắt cuối tháng 6 vừa qua tại Jakarta trong một phòng khách sạn cùng với hai cô gái vị thành niên.

