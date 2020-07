Covid-19 : WHO cảnh báo nhiều quốc gia « đang đi sai hướng »

Hôm qua, 13/07/2020, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cảnh báo là rất nhiều quốc gia không thi hành các biện pháp đúng đắn để phòng chống dịch Covid-19, một ngày sau khi tổng số người nhiễm mới trên toàn cầu lại đạt kỷ lục 230.000 ca.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố « sẽ không có chuyện trở lại bình thường như trước đây trong một tương lai có thể dự báo được ». Lãnh đạo WHO còn ngầm chỉ trích các lãnh đạo như tổng thống Mỹ và tổng thống Brazil quá xem thường virus corona, virus mà tổ chức này xem là kẻ thù số một của công chúng.

Cho đến nay, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới trên toàn thế giới đã vượt hơn 13 triệu, trong đó có gần 570.000 ca tử vong. Hơn nửa số ca nhiễm là tại Hoa Kỳ, châu Mỹ Latinh và vùng Caribê.

Từ Genève, trụ sở của WHO, thông tín viên Jérémie Lanche gởi về bài tường trình :

Cho dù Hoa Kỳ đã thông báo sẽ ra khỏi WHO, tổ chức này vẫn không dám công khai chỉ trích các nước thành viên. Nhưng bài phát biểu của lãnh đạo WHO Tedros Ghébreyesus rõ ràng là ám chỉ đến cách thức mà hai nước Mỹ và Brazil xử lý dịch bệnh. Lãnh đạo của cả hai nước này đều cố giảm nhẹ tầm mức của dịch Covid-19, trong khi đây là hai nước chiếm gần nửa tổng số ca nhiễm mới trên toàn thế giới.

Ông Tedros Ghébreyesus nói : « Những thông điệp trái ngược nhau từ một số lãnh đạo đang phá hỏng thành tố chủ chốt của mọi giải pháp : sự tin cậy. Nếu các chính phủ không thông tin tốt hơn cho người dân, nếu các nguyên tắc căn bản của y tế công cộng sơ đẳng nhất không được tuân thủ, đại dịch này sẽ chỉ đi theo một hướng : càng ngày càng tệ hơn.

Nhưng ít có cơ may là Washington và Brasilia nghe theo những khuyến cáo của WHO. Cho dù lần đầu tiên tổng thống Donald Trump đã xuất hiện trước công chúng với khẩu trang, thì đồng nhiệm Brazil của ông, hiện đã bị nhiễm Covid-19, vẫn chống lại việc bắt buộc đeo khẩu trang. Thay vào đó, ông để cho quay phim lúc ông đang uống thuốc hydroxychloroquine, loại thuốc mà WHO kể từ nay đánh giá là không công hiệu đối với virus corona.

