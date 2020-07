MỸ -TRUNG QUỐC -BIỂN ĐÔNG

Biển Đông: Mỹ giáng đòn mạnh khi bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc

Tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz hoạt động trên Biển Đông ngày 06/07/2020. Ảnh do Hải quân Mỹ cung cấp. © AP - Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton

Mai Vân 5 phút

Đúng 4 năm sau ngày Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ra phán quyết phủ nhận tính chất pháp lý của “đường lưỡi bò” Trung Quốc trên Biển Đông, ngày 13/07/2020, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chính thức công bố bản “Lập trường của Hoa Kỳ về các yêu sách biển tại Biển Đông" ( U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea ).