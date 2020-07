Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – New York Times di dời dịch vụ kỹ thuật số từ Hồng Kông sang Seoul. Trong một thư điện tử gởi đến các nhân viên, ban giám đốc tòa soạn New York Times giải thích « luật về an ninh quốc gia tại Hồng Kông gây ra nhiều bất an về hậu quả mà các quy định mới này sẽ có đối với hoạt động nghiệp vụ báo chí. » Cũng trong bức thư, được đăng trên trang mạng của nhật báo ngày 15/07/2020, ban giám đốc « cho rằng tốt hơn nên lập một kế hoạch dự trù và bắt đầu cho di chuyển ban biên tập sang nơi khác trong khu vực ».

(Reuters) – Trung Quốc trừng phạt Lockheed Martin vì bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm 14/07/2020 thông báo việc trừng phạt Lookheed Martin vì tập đoàn Mỹ đã tham gia vào hợp đồng bán vũ khí mới nhất giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, trị giá 620 triệu đô la. Tập đoàn này là nhân tố chính trong chương trình hiện đại hóa các hỏa tiễn địa-không Patriot của Đài Loan.

(AFP) – Kinh tế Trung Quốc quý 3/2020 đầy bất trắc. Theo AFP hôm nay, 15/07/2020,triển vọng kinh tế Trung Quốc trong quý ba rất khó dự đoán. Một số chuyên gia bi quan nhất cho rằng kinh tế Trung Quốc có thể sụt giảm 2%, trong lúc những người lạc quan nhất tin vào tỉ lệ tăng trưởng 4,5%.Hàng loạt nhân tố đe dọa kinh tế Trung Quốc : đợt lũ lớn trên sông Dương Tử, có thể gây thiệt hại 5 tỉ euro, hay căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ.

(Reuters) – Pháp : Liên Âu có « cơ hội » đạt thỏa thuận chấn hưng tại thượng đỉnh cuối tuần. Theo một nguồn tin từ phủ tổng thống Pháp hôm nay, 15/07/2020, khối 27 nước có khả năng đạt được thỏa thuận về kế hoạch chấn hưng hậu Covid-19, trị giá khoảng 750 tỉ euro, dự án được Pháp và Đức nỗ lực đốc thúc. Thông tin từ phía Pháp đưa ra đúng vào lúc có nhiều lo ngại là cơ hội đạt thỏa thuận trong dịp này đang ngày càng thu hẹp, đặc biệt do quan điểm của một số quốc gia khắt khe về ngân sách, tiêu biểu là Hà Lan.

(AFP) – Tư pháp châu Âu hủy quyết định buộc Apple hoàn lại 13 tỉ euro. Tòa án Công lý Liên Hiệp Châu Âu hôm nay 15/07/2020 hủy bỏ quyết định của Ủy Ban Châu Âu năm 2016, buộc Apple phải hoàn trả cho Ireland 13 tỉ euro tiền thuế được miễn giảm, mà theo Bruxelles là thái quá. Tập đoàn Mỹ vui mừng trước phán quyết, Ireland hoan nghênh các thẩm phán châu Âu. Được biết Apple đã nộp phạt từ năm 2018 trong khi chờ đợi quyết định của tòa.

(AFP) – Dân số Trái Đất năm 2100 ít hơn ước tính của Liên Hiệp Quốc 2 tỉ. Một nghiên cứu do The Lancet công bố hôm nay, 15/07/2020, ước tính dân số thế giới năm 2100 sẽ là 8,8 tỉ người, ít hơn 2 tỉ so với dự báo của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc mất đi phân nửa dân số, từ 1,4 tỉ giảm còn 730 triệu dân, số người trong độ tuổi lao động giảm làm ảnh hưởng đến tăng trưởng. Có 23 nước mà dân số cũng bị giảm mạnh như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha. Theo báo cáo, dân số giảm là đáng mừng cho môi trường, nhưng lại có hậu quả tiêu cực lên nền kinh tế và tổ chức xã hội.

(AFP) – Khí methan gây hiệu ứng nhà kính tăng 9% từ 2006 đến 2017. Theo báo cáo Global Carbon Project được công bố hôm nay, 15/07/2020, loại khí methan, được coi là gây hiệu ứng nhà kính đáng sợ hơn nhiều so với khí CO2, tiếp tục tăng mạnh. 60% khí này là do các hoạt động của con người. Mức độ gây hiệu ứng nhà kính của methan cao hơn CO2 gấp 28 lần. Methan chiếm 23% tổng lượng khí thải của thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký