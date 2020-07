Ấn Độ - Liên Âu tăng cường đối thoại an ninh biển

Hai ngày sau cuộc họp trực tuyến giữa thủ tướng Ấn Độ và lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu, trang mạng của kênh truyền hình Republicword ngày 17/07/2020 tiết lộ New Delhi và Bruxelles chuẩn bị khởi động đối thoại về an ninh biển nhằm « đẩy mạnh hợp tác, duy trì an ninh và ổn định tại Ấn Độ- Thái Bình Dương ».

Trong buổi trao đổi qua cầu truyền hình hôm 15/07/2020, ngoài vế thương mại, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề hợp tác quân sự, các chương trình trao đổi giữa các cơ quan quốc phòng, các cuộc thao diễn chung và an ninh biển. Theo đài truyền hình Ấn Độ này, đây là một tín hiệu « rõ ràng nhắm tới Trung Quốc đang bành trướng ở Biển Đông và Hoa Đông ». Trong bản thông cáo chung, tránh trực tiếp nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Ấn Độ và Liên Hiệp Châu Âu cam kết « cùng nhau gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh đặc biệt là trong vùng biển Ấn Độ -Thái Bình Dương nhằm duy trì một không gian tự do, an toàn và rộng mở ».

Ngoài ra, theo AFP, thương mại và đầu tư chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đối thoại giữa New Delhi và Bruxelles. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều năm ngoái lên tới 115 tỷ đô la. Liên Âu là đối tác thương mại và là nhà đầu tư nước ngoài quan trọng nhất của Ấn Độ. Dù vậy, đàm phán về một thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Liên Hiệp Châu Âu và Ấn Độ đến nay vẫn dậm chân tại chỗ. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, cho rằng tiềm năng phát triển và mở rộng quan hệ mậu dịch và kinh tế giữa New Delhi và Bruxelles « là rất lớn ».

Đối thoại Liên Âu và Ấn Độ lần thứ 15 diễn ra trong bối cảnh Bruxelles bắt đầu giữ khoảng cách với Bắc Kinh và quan hệ Ấn –Trung thêm căng thẳng vì xung đột biên giới hồi tháng 06/2020.

