Châu Âu họp thượng đỉnh thượng lượng kế hoạch kích cầu 750 tỷ euro

Lãnh đạo 27 nước trong Liên Hiệp Châu Âu họp thượng đỉnh trong hai ngày 17 và 18/07/2020 với mục đích đạt được đồng thuận về kế hoạch kích cầu 750 tỷ euro khắc phục hậu quả Covid-19 và ngân sách chung cho giai đoạn 2021-2027.

Trong cương vị chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu, thủ tướng Đức Angela Merkel dự báo "đàm phán sẽ gất gay go". Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte xem khả năng thành công của thượng đỉnh lần này là "dưới ngưỡng 50 %".

Trong thời gian qua, do dịch Covid-19, nhiều cuộc họp của châu Âu được thực hiện qua truyền hình.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Liên Âu trực tiếp họp lại tại Bruxelles, với chương trình nghị sự bao gồm 3 hồ sơ chính : Ngân sách chung của châu Âu khoảng 1074 tỷ euro trong giai đoạn 2021-2027, điều chỉnh ngân sách hiện nay để huy động tài chính nhanh hơn và hồ sơ cuối cùng, nhưng cực kỳ quan trọng, đó là tìm ra đồng thuận về kế hoạch chấn hưng kinh tế 750 tỷ euro, trong đó bao gồm 250 tỷ tín dụng được Liên Âu bảo lãnh và 500 tỷ được dưới dạng trợ cấp được dự trù giải ngân cho các thành viên bị dịch Covid-19 tác động mạnh nhất.

Tại thượng đỉnh lần cuối các bên họp trực tiếp với nhau hồi cuối tháng 2, Liên Âu đã không san bằng được những bất đồng. Tiếp theo đó là các cuộc họp qua cầu truyền hình, nhưng đối thoại đã vô cùng khó khăn và không mang lại kết quả. Theo thông tín viên Pierre Benazet thượng đỉnh trực tiếp lần này vô cùng quan trọng có thể cho phép đảo ngược thế cờ :

"Sự hiện diện trực tiếp của 27 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ sẽ làm thay đổi tình huống. Tại thượng đỉnh trực tuyến hôm 19 tháng 6 vừa rồi, một trong những lý do dẫn đến thất bại là do các bên không thể có những cuộc đàm phán song phương, hay tranh thủ giờ giải lao để trao đổi thêm với nhau, thương lượng trực tiếp về những chủ đề gây tranh cãi, hay để thành lập một liên minh. Chắc chắn sẽ có nhiều cuộc trao đổi dồn dập và gay go với 4 tác nhân quan trọng và vai trò trung gian hòa giải của chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel sẽ chiếm một vị trí then chốt.

Một bên là tổng thống Pháp và thủ tướng Đức. Berlin đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu trong một nhiệm kỳ 6 tháng. Paris và Berlin cùng chủ trương cho ra đời một kế hoạch kích cầu đầy tham vọng với hơn nửa tỷ euro được cấp dưới dạng trợ cấp trực tiếp. Ở góc đài bên kia là thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte, đi đầu nhóm những quốc gia chủ trương thắt lưng buộc bụng, gồm Thụy Điển, Áo, Đan Mạch thậm chí là Phần Lan.

Các quốc gia này không mấy mặn mà với giải pháp trợ cấp trực tiếp mà thiên về khả năng cấp tín dụng cho các quốc gia đang cần. Đồng thời số này cũng muốn rằng để nhận được tín dụng với sự bảo đảm của Liên Âu thì kế hoạch thúc đẩy kinh tế của quốc gia liên quan phải được tất cả các thành viên cùng đồng ý. Nói cách khác nhóm chủ trương chi tiêu chặt chẽ muốn được quyền kiểm soát. Các hoạt động ngoại giao sẽ rất ráo riết giữa phe muốn được hưởng trợ cấp và phe đòi đặt điều kiện để trợ giúp."

