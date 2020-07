Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Nga bị tố cáo muốn ăn cắp nghiên cứu về vác-xin chống Covid-19. Anh Quốc, Hoa Kỳ và Canada vào hôm qua, 16/07/2020, đã lên tiếng tố cáo một nhóm tin tặc Nga, được biết dưới tên APT29, đã tấn công vào các viện bào chế, trung tâm nghiên cứu của Anh, Canada và Mỹ. Nhóm này “gần như chắc chắn” là hoạt động cho tình báo Nga. Cơ quan Anh không nói rõ là tin tặc có thu thập được gì hay không, chỉ thông báo “không có nghiên cứu nào về vác-xin bị tổn hại do cuộc tấn công”.

(AFP) - Đại diện Đài Loan tại Hồng Kông “buộc” phải về nước. Theo chính quyền Đài Loan vào hôm nay, 17/07/2020, đại diện của họ ở Hồng Kông đã gặp phải những “cản trở chính trị không cần thiết”. Theo truyền thông Đài Loan, người đại diện này đã không ký tên vào một thông cáo ủng hộ Bắc Kinh. Trung Quốc rất tức giận vì Đài Loan ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông và đã quyết định mở một văn phòng giúp đỡ người Hồng Kông muốn qua Đài Loan định cư. Luật an ninh mới của Trung Quốc tại Hồng Kông còn buộc các tổ chức chính trị Đài Loan khai báo nhân sự và tài sản.

(AFP) - Động đất ở Papua New – Guinea. Một trận động đất ở cấp độ 6,9 trên thang bậc Richter đã được ghi nhận sáng nay 17/07/2020, ở miền đông đảo này. Chính quyền địa phương đã ra lệnh báo động sóng thần nhưng đã bãi bỏ sau đó. Đài quan sát Mỹ USGS nói rõ thêm là động đất xảy ra ở độ sâu 85 km, cách thủ đô Port Moresby 150 cây số về phía đông bắc. Papua-New Guinea nằm trên vành đai lửa của Thái Bình Dương, thường xuyên bị động đất. Một cuộc động đất năm 2018 đã làm 125 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy.

(AFP) - Cathay Pacific bị thất thu kỷ lục trong quý I/2020. Trong thông cáo ngày 17/07/2020, hãng hàng không của Hồng Kông thẩm định sẽ bị “mất 9,9 tỉ đô la Hồng Kông” trong quý I/2020 vì dịch Covid-19. Trong khi đó, vào cùng kỳ năm 2019, Cathay Pacific thu được lợi nhuận ròng là 1,3 tỉ đô la Hồng Kông.

(Reuters) - Bắc Kinh vẫn sẽ tôn trọng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1. Tuy nhiên, khi trả lời họp báo ngày 17/07/2020, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc cảnh báo là Bắc Kinh sẽ đáp trả những chiến thuật “quấy rối” của Washington trong nhiều hồ sơ gần đây. Bà Hoa Xuân Oánh mời ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến thăm Tân Cương để nhìn thấy rằng không có vi phạm nhân quyền ở vùng tự trị tây bắc Trung Quốc.

(AFP) - Tự do giáo dục ở Hồng Kông bị đe dọa mất tự do vì luật an ninh quốc gia. Theo AFP ngày 15/07/2020, giới chức giáo viên, giảng viên đại học lo ngại luật an ninh sẽ tước đi quyền tự do này và sẽ phải hướng theo nền giáo dục “yêu nước”. Chính quyền trung ương Bắc Kinh từng lên tiếng rằng hệ thống giáo dục Hồng Kông cũng phải chịu trách nhiệm về các cuộc biểu tình đòi dân chủ.

