Covid-19: Nam Mỹ vẫn một mầu đen tối

Khách sạn Hilton vẫn bị đóng cửa do Covid-19 tại Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh ngày 20/07/2020.

Dịch virus corona chủng mới ở Nam Mỹ chưa cho thấy có xu hướng suy giảm. Brazil, quốc gia thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ bị tác động mạnh của dịch bệnh hôm nay, 21/07/2020, đã vượt ngưỡng 80.000 người chết trong số hơn 2,1 triệu người nhiễm Covid-19.

AFP cho biết số liệu thật sự rất có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn, theo cộng đồng khoa học tại Brazil. Nguyên nhân là tình trạng thiếu dụng cụ xét nghiệm, đến mức tổng thống Jair Bolsonaro cũng như nhiều thành viên khác trong chính phủ đã bị nhiễm virus corona và buộc phải bị cách ly.

Achentina cũng không khá gì hơn khi ghi nhận thêm 113 ca tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên thành 1.373 tính đến hôm qua. Còn tại Bolivia, cơ quan y tế báo động « tốc độ lây lan chóng mặt » tại thủ đô La Paz và Cochabamba, phía tây đất nước, vì không tuân thủ các quy định về an toàn dịch tễ.

Tình hình dịch tễ tại châu Phi những ngày gần đây cũng đáng lo ngại. Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) lo lắng trước sự tăng tốc lây nhiễm của virus corona chủng mới tại châu lục, đứng hàng thứ hai thế giới trong số các khu vực ít bị dịch Covid-19 tác động nhất, chỉ thua châu Úc, với tổng cộng 15.000 ca tử vong. Tuy nhiên, việc Nam Phi ngày Chủ Nhật 19/07 vượt mức 5.000 người chết làm dấy lên nguy cơ nước này trở thành một ổ dịch lớn để rồi lan ra toàn châu lục này, theo như cảnh báo của WHO.

Trong tình cảnh u ám này, một nghiên cứu của Anh (do đại học Oxford chủ trì) và một công trình khác của Trung Quốc (do hãng CanSino Biologics tài trợ), được công bố ngày 20/07/2020, đã làm lóe lên chút hy vọng. Theo tạp chí khoa học The Lancet, các vác-xin của Anh và Trung Quốc thử nghiệm trên người cho thấy có những phản ứng miễn dịch mạnh ở những người tham gia.

Cả hai dự án thử nghiệm chưa cho thấy có những tác dụng phụ. Tuy nhiên, theo tạp chí khoa học này, được AFP trích dẫn, nghiên cứu cần được thực hiện trên một quy mô lớn hơn nữa trước khi vác-xin đưa vào thị trường.

