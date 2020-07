Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen 11 công ty Trung Quốc liên quan đến các vi phạm nhân quyền. Các doanh nghiệp trên sẽ bị hạn chế tiếp cận công nghệ, sản phẩm của Mỹ vì đã tham gia các hoạt động truy bức người thiểu số Duy Ngô Nhĩ, theo thông báo ngày 20/07/2020 của Bộ Thương Mại Mỹ. Thông cáo của chính quyền Mỹ khẳng định 11 công ty can dự vào các hoạt động vi phạm nhân quyền, phục vụ các hoạt động trấn áp, bỏ tù hàng loạt và cải tạo lao động sắc dân thiểu số theo Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ trong vùng Tân Cương, qua việc thu thập dữ liệu sinh trắc, phân tích di truyền.

(AFP) – Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ muốn đến thăm Trung Quốc trong năm 2020. Ý định này của ông Mark Esper được đưa ra trong một buổi hoiij thảo được Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (IISS) tổ chức trên mạng ngày 21/07/2020. Lãnh đạo Quốc Phòng Mỹ cho biết muốn « cải thiện mối quan hệ hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có những lợi ích chung và thiết lập những hệ thống liên lạc cần thiết cho các cuộc khủng hoảng ». Tuyên bố này của ông Esper được đưa ra trong bối cảnh Washington cáo buộc Bắc Kinh biến Biển Đông thành một « đế chế hàng hải » của riêng mình.

(AFP) – Hàn Quốc có vệ tinh viễn thông quân sự đầu tiên. Hôm nay, 21/07/2020, bộ Quốc Phòng Hàn Quốc thông báo tập đoàn tư nhân Space X đã phóng thành công vệ tinh ANASIS-II. Vệ tinh sẽ lên đến quỹ đạo cách Trái đất 36.000 km trong hai tuần nữa, và quân đội Hàn Quốc sẽ chính thức kiểm soát vệ tinh kể từ tháng 10, sau một giai đoạn thử nghiệm. Hàn Quốc là quốc gia thứ 10 trên thế giới sở hữu một vệ tinh viễn thông thuần túy quân sự.

AFP – Tổng thống Trump dọa tăng cường lực lượng trật tự liên bang đến các thành phố do phe Dân Chủ kiểm soát. Tuần trước, các nhân viên công lực của liên bang đã được triển khai ở thành phố Portland thuộc bang Oregon (tây-bắc) để dập tắt bạo động lại bùng lên từ các cuộc biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát và kỳ thị chủng tộc. Tuy nhiên, nhiều dân biểu địa phương, thuộc đảng Dân Chủ, đã yêu cầu lực lượng của liên bang dời đi, vì sợ sự có mặt của họ càng đổ thêm dầu vào lửa chứ không giải quyết được vấn đề bạo động. Ông Donald Trump ngay lập tức nhân cơ hội này tố cáo phe Dân Chủ lơ là, không quản lý nổi trật tự của các thành phố lớn.

(AFP) – Ukraina tập trận với Mỹ tại Biển Đen. Cuộc diễn tập hải quân mang tên « Sea Breeze », quy tụ 26 tầu chiến đến từ 8 nước thành viên khối NATO, bắt đầu từ ngày 20/07/2020 và kéo dài trong vòng một tuần. Theo giới quan sát, đợt tập trận chung này còn là phương cách để Kiev minh chứng sự hỗ trợ của phương Tây trong bối cảnh căng thẳng dai dẳng với Matxcơva.

(AFP) – Trưng cầu dân ý Brexit 2016: Chính phủ phải điều tra về sự can dự của Nga. Đây chính là những đòi hỏi của các nghị sĩ thuộc Ủy Ban Tình Báo và An Ninh (ISC) ngay sau khi một báo cáo về sự ảnh hưởng của Nga trong đời sống chính trị Anh Quốc được công bố ngày 21/07/2020. Báo cáo dày 55 trang kết luận rằng hành động can thiệp của Nga đã trở thành « một quy luật mới » và tình trạng này đã bị chính phủ « đánh giá thấp » một cách nghiêm trọng.

(AFP) – Covid : Công ty đường sắt Pháp (SNCF) đo thân nhiệt hành khách. Các máy đo thân nhiệt độ được bố trí tại Gare de Lyon, Paris, hôm nay 21/07/2020, trong đợt thử nghiệm đầu tiên. Trong trường hợp thân nhiệt hành khách cao hơn 38,5 độ C, sau khi hành khách hoàn thành thủ tục lên tàu, các nhân viên đường sắt sẽ tiếp cận, để cung cấp khẩu trang và nước sát trùng, cũng như nhắc nhở về các biện pháp giãn cách, phòng ngừa cần tuân thủ trên tàu. Các trạm đo thân nhiệt độ sẽ được bố trí tại ba nhà ga của Paris. Ngoài Gare de Lyon, còn có Gare de l'Est và Gare Montparnasse (kể từ 05/08).

(Reuters) – Pháp : chủ tịch Hội đồng khoa học phụ trách Covid-19 báo động dịch bệnh đang tái khởi phát. Hôm nay, 21/07/2020, bác sĩ Jean-François Delfraissy, trả lời đài RMC-BFMTV, nhấn mạnh là có một loạt ổ lây nhiễm cộng đồng quan trọng tại miền tây, nơi cho đến nay ít bị dịch bệnh ảnh hưởng. Chủ tịch Hội đồng khoa học phụ trách Covid Pháp đặc biệt lưu ý việc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa tránh dịch bệnh bùng phát trở lại. Trong số các biện pháp phòng ngừa, có việc mang khẩu trang bắt buộc tại các không gian công cộng trong nhà.

