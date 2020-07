Nghị Viện Anh đòi điều tra việc Nga can thiệp vào Brexit

Thụy My

Anh Quốc đã đánh giá quá thấp mối đe dọa từ Nga, đó là một trong những điểm chính trong bản báo cáo của Ủy ban Tình báo và An ninh Nghị Viện Anh, được công bố hôm qua 21/07/2020. Báo cáo cũng chỉ trích chính quyền đương nhiệm đã không điều tra về những can thiệp này, và kêu gọi thủ tướng Boris Johnson xem xét ảnh hưởng của Matxcơva trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016.

Thông tín viên Muriel Delcroix, từ Luân Đôn:

« Điểm chính mà bản báo cáo 55 trang này phê phán, là các chính quyền liên tiếp từ David Cameron, Theresa May cho đến Boris Johnson đều không có phản ứng gì trước việc Nga can thiệp vào chính trường nước Anh. Một sự can thiệp đã lộ rõ trong cuộc trưng cầu dân ý về Scotland độc lập năm 2014.

Ủy ban Tình báo và An ninh của Nghị Viện chỉ trích các chính phủ đã « cố tình tránh né » việc điều tra về ảnh hưởng của Nga trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016. Các nghị sĩ yêu cầu tiến hành điều tra về vấn đề này. Tỏ ý tiếc rằng việc Nga can thiệp vào Anh được bình thường hóa, họ đòi hỏi phải có biện pháp tức khắc để chống lại mối đe dọa lớn lao đã bị coi nhẹ trong suốt một thời gian dài.

Báo cáo quan tâm đến các chiến dịch bóp méo thông tin, tấn công tin học và ảnh hưởng từ những người Nga giàu có đang sống tại Anh, và kết luận rằng Anh quốc là mục tiêu ưu tiên của Matxcơva. Ủy ban viết rằng, đặc biệt Luân Đôn trong 25 năm qua đã trở thành cỗ máy tự động rửa tiền bẩn của Nga, nhưng không có chính phủ nào muốn tấn công vào « hồ sơ gai góc » này.

Thủ tướng Boris Johnson còn bị cáo buộc đã trì hoãn nhiều tháng việc công bố bản báo cáo không mấy thuận lợi cho ông, và Downing Street vừa bác bỏ mọi ý định xem xét lại ảnh hưởng của bất kỳ nước nào về cuộc trưng cầu dân ý Brexit ».

