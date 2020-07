Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Đài Bắc : Bắc Kinh tăng cường sức mạnh quân sự, chuẩn bị chiếm Đài Loan. Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp (Joseph Wu) ngày 22/07/2020 đưa ra lời báo động này trong bối cảnh quân đội Trung Quốc gia tăng các đợt tập trận ngoài khơi Đài Loan. Trả lời báo chí, ông Ngô Chiêu Tiếp nhấn mạnh nguy cơ Trung Quốc giải quyết dứt điểm hồ sơ Đài Loan « ngày càng lớn ». Đài Bắc nhắc lại : trong tháng 6/2020 không quân Trung Quốc đã thâm nhập không phận của Đài Loan « gần như mỗi ngày ».

(SCMP) - Ngoại trưởng Mỹ tiếp cựu toàn quyền Anh tại Hồng Kông và nhà đấu tranh La Quán Thông (Nathan Law). Tại Luân Đôn, bên lề các buổi làm việc chính thức với các quan chức Anh, ông Mike Pompeo ngày 21/07/2020 đã lần lượt trao đổi với vị toàn quyền cuối cùng của Anh tại Hồng Kông Chris Patten và nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông La Quán Thông vừa sang Anh tị nạn. Đồng sáng lập viên đảng Demosisto chủ yếu giải thích với lãnh đạo ngoại giao Mỹ về cuộc sống hàng ngày của người dân Hồng Kông hiện tại kể từ khi Bắc Kinh gia tăng kiểm soát đặc khu hành chính này.

(Reuters) - Đài Loan không cấp visa cho hai quan chức Hồng Kông. Đài Bắc hôm qua 21/07/2020 từ chối gia hạn visa cho hai quan chức Hồng Kông, trong bối cảnh căng thẳng vì luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt. Hai thành viên của Văn phòng Kinh tế Thương mại Văn hóa Hồng Kông (HKETCO) đã phải quay về đặc khu sau khi giấy chứng nhận cư trú hết hạn. Thứ Năm tuần trước, trưởng văn phòng đại diện Đài Loan tại Hồng Kông đã phải trở về nước vì không được gia hạn visa, sau khi từ chối ký một văn bản ủng hộ nguyên tắc « một nước Trung Hoa duy nhất».

(The Guardian) - Khẩu trang do tù nhân Duy Ngô Nhĩ may được bán tại Úc. Có ít nhất hai công ty Úc nhập về các khẩu trang của một công ty Trung Quốc sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Ít nhất 200.000 khẩu trang của Hubei Haixin Protective Products Group là do tù cải tạo Duy Ngô Nhĩ sản xuất, và các chuyên gia cảnh báo các nhà phân phối nên kiểm tra xuất xứ, tuy nhu cầu khẩu trang tại Úc đang gia tăng.

(AFP) - Hồng Kông : Cảnh sát giải tán buổi tưởng niệm 1 năm vụ tấn công trạm tầu điện Nguyên Lãng (Yuen Long). Cảnh sát chống bạo động đã dùng hơi cay để giải tán nhiều nhóm nhỏ người biểu tình và nhà báo vào ngày 21/07/2020. Hàng trăm người bị thẩm vấn và bị khám người trong suốt đêm. Có 5 người bị tạm giam. Cảnh sát cũng lập 79 biên bản vi phạm lệnh cấm tụ tập trên 4 người trong khuôn khổ chống virus corona.

(AFP) - Philippines : Bị cáo buộc trốn thuế, nhà báo Maria Ressa được xử trắng án. Maria Ressa, 56 tuổi, mang hai quốc tịch Philippines và Mỹ, là đồng sáng lập viên trang thông tin trực tuyến Rappler đăng nhiều bài chỉ trích chính sách của tổng thống Duterte, trong đó có chiến dịch chống buôn bán ma túy đẫm máu và gây tranh cãi. Trên trang Twitter ngày 22/07/2020, cựu phóng viên của CNN thông báo được một tòa án ở Manila xử trắng án về tội danh trốn thuế, nhưng vẫn bị điều tra về một số tội danh khác.

(RFI) - Irak : Tin giả khiến dịch Covid-19 lây lan mạnh. Irak sắp vượt ngưỡng 100.000 ca nhiễm và 4.000 người chết vì virus corona. Tuy nhiên, đa số dân cư không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và tin vào thần dược hoặc tin giả từ các chiến dịch bóp méo thông tin về Covid-19. Rất nhiều nhóm tình nguyện Irak đã không ngừng hoạt động từ nhiều tháng nay để truyền đạt thông tin được kiểm chứng, cũng như những khuyến cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới về dịch Covid-19.

(Le Monde) - Tháp Luân Đôn (Tower of London) dự tính giảm bớt nhân viên. Nếu không tính hai nhân viên bị sa thải năm 2009 vì bị cáo buộc quấy rối, thì đây là lần đầu tiên Tháp Luân Đôn phải giảm bớt đội lính gác nổi tiếng do mất thu nhập từ việc bán vé tham quan vì dịch Covid-19. Trong thông cáo ngày 20/07/2020, hội Historic Royal Palaces cho biết « tình cảnh này hoàn toàn chưa có tiền lệ », đồng thời khẳng định « đó không phải là một lựa chọn » của hội.

(Reuters) - Lầu Năm Góc khởi động lại hai dự án khai thác đất hiếm tại Hoa Kỳ. Hãng tin Anh Reuters ngày 21/07/2020 tiết lộ đó là hai dự án mỏ đất hiếm tại Texas và California, do tập đoàn Úc Lynas Corp và một công ty tư nhân Mỹ MP Materials khai thác. Tháng 4/2020, bộ Quốc Phòng Mỹ đồng ý tài trợ cho các dự án khai thác đất hiếm ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Mục tiêu nhằm giảm mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc, nguồn xuất khẩu đất hiếm quan trọng nhất thế giới.

(AFP) - Colombia : Tai nạn máy bay trực thăng quân sự, 9 quân nhân thiệt mạng. Có 17 người trên máy bay trực thăng khi xảy ra tai nạn trên đoạn sông Inirida, thuộc khu rừng Guaviare, ở đông nam Colombia, trong đó 6 người được tìm thấy, theo lời một phát ngôn viên quân đội Colombia ngày 22/07/2020. Tuy nhiên, thông tin về hai người còn lại vẫn chưa được rõ, cũng như nguyên nhân máy bay gặp nạn.

