(PTI) - Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật kêu gọi Trung Quốc xuống thang căng thẳng tại vùng biên giới với Ấn Độ. Dự luật được thông qua ngày 21/07/2020, một hôm sau khi Hạ Viện Mỹ nhất trí thông qua một điều khoản sửa đổi Luật Ủy Quyền Quốc Phòng (NDAA), tố cáo hành động xâm lược của Trung Quốc đối với Ấn Độ tại vùng thung lũng Galwan và thái độ ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ như ở Biển Đông.

(AFP) - Bắc Kinh cảnh báo sinh viên Trung Quốc tại Mỹ. Thông cáo ngày 22/07/2020 của bộ Ngoại Giao Trung Quốc, « lực lượng an ninh (Mỹ) gia tăng các vụ thẩm vấn tùy tiện, quấy rối, tịch thu tài sản cá nhân và bắt giam sinh viên Trung Quốc tại Hoa Kỳ ». Thông cáo được đưa ra ngay sau khi lãnh sự Trung Quốc ở Houston phải đóng cửa theo quyết định của Washington.

(Reuters) – Trung Quốc lên án Anh mở cửa cho dân Hồng Kông nhập quốc tịch. Sứ quán Trung Quốc tại Luân Đôn, hôm qua 22/07/2020, ra thông báo khẳng định việc chính quyền Anh cho người Hồng Kông sở hữu hộ chiếu hải ngoại của Anh (BNO) được xin quốc tịch, kể từ tháng 1/2021, là xâm phạm nghiêm trọng « các cam kết (của Luân Đôn), luật pháp quốc tế và các chuẩn mực làm nền tảng cho các quan hệ quốc tế ». Anh Quốc đưa ra quyết định trên để đáp trả việc Bắc Kinh áp đặt Luật an ninh quốc gia với Hồng Kông, bị coi như một biện pháp bóp nghẹt các quyền tự do căn bản của Hồng Kông, khai tử nguyên tắc " Một quốc gia, hai chế độ", mà Trung Quốc hứa hẹn. Gần 3 triệu người Hồng Kông có thể được phép cư trú tại Anh, theo quy định mới.

(AFP) – Hoa Kỳ : tổng thống Mỹ tăng cường cảnh sát liên bang ở Chicago để chống tội phạm. Hôm qua, 22/07/2020, tổng thống Donald Trump đã ra ra lệnh bổ sung thêm đáng kể nhân lực cho cảnh sát ở Chicago (bang Illinois), thành phố lớn thứ ba nước Mỹ. Theo đối lập Dân Chủ, việc điều động cảnh sát liên bang đến nhiều thành phố là một thủ đoạn của tổng thống Trump nhằm đánh lạc hướng dư luận, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020, trong bối cảnh chính sách đối phó với dịch Covid-19 của tổng thống Trump bị chỉ trích mạnh.

(AFP) - Tuần duyên Ý giữ tầu nhân đạo Ocean Viking vì lý do « bất thường về kỹ thuật ». Tầu Ocean Viking được tổ chức phi chính phủ SOS Méditerranée sử dụng để cứu người nhập cư bất hợp pháp ngoài khơi Địa Trung Hải. Ngày 21/07/2020, con tầu này lẽ ra được ra khơi để về cảng neo đậu chính là Marseille (Pháp) sau khi hết thời hạn cách ly 14 ngày ở đảo Sicilia, nhưng ngay hôm sau, 22/07, tầu Ocean Viking bị tuần duyên Ý giữ lại ở cảng Porto Empedocle sau khi kiểm tra thấy có « nhiều bất thường về kỹ thuật và hoạt động ».

(Reuters) – Liên Hiệp Quốc đề nghị cấp thu nhập tạm thời cho người nghèo đề giúp chống Covid-19. Một báo cáo của Chương Trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP, được công bố hôm nay, 23/07/2020, cho rằng biện pháp cấp thu nhập cơ bản tạm thời cho những người nghèo nhất trên thế giới, đồng nghĩa với việc 2,7 tỷ người tại 132 quốc gia sẽ được ở nhà, qua đó giúp làm giảm số ca nhiễm Covid-19.

(Reuters) - Virus corona tiếp tục lây lan ở châu Á. Ngày 23/07/2020, Hồng Kông ghi nhận thêm 118 ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ. Virus lây lan nhanh hơn tại đặc khu hành chính này từ hai tuần nay và hiện vẫn ở mức « nghiêm trọng » theo một phát ngôn viên chính phủ. Hàn Quốc có thêm 60 ca nhiễm mới, và đây là con số cao nhất trong 18 ngày gần đây. Dù có dấu hiệu giảm, nhưng số ca nhiễm mới trong vòng một ngày ở Singapore vẫn vượt 350 ca, phần lớn là người lao động nước ngoài. Còn tại Ấn Độ, lần đầu tiên trong vòng 49 ngày qua, số ca nhiễm mới ở thủ đô New Delhi đã xuống ngưỡng 1.000.

(AFP) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới : Vác-xin Covid-19 không thể có trước đầu năm 2021. Theo một chuyên gia của WHO, hôm qua, 22/07/2020, các nghiên cứu về vác-xin đã có « nhiều tiến bộ », một số nghiên cứu đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng việc chính thức đưa ra sử dụng không thể có trước đầu năm 2021. Tập đoàn công nghệ sinh học Đức BioNTech và tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer Inc cho biết Washington sẽ trả 1,95 tỉ đô la để mua 100 triệu liều vac-xin do hai công ty phối hợp phát triển.

(Reuters) - Bắc Kinh sẽ cho Nam Mỹ vay 1 tỉ đô la để mua vác-xin phòng Covid-19 do Trung Quốc sản xuất. Thông tin được chính phủ Mêhicô đăng trong thông cáo ngày 22/07/2020 sau cuộc họp trực tuyến giữa ngoại trưởng Trung Quốc và các đồng nhiệm Nam Mỹ và vùng Caribê để thảo luận về hợp tác chống khủng hoảng dịch tễ. Tuy nhiên, không có thêm chi tiết về lịch trình phát triển cũng như việc phân phối vác-xin tương lai.

(AFP) - Israel : Bị gay gắt chỉ trích, thủ tướng Netanyahu bổ nhiệm một nhà điều phối Covid-19. Theo thông báo của văn phòng thủ tướng ngày 23/07/2020, giáo sư Ronnie Gamzu, tổng giám đốc trung tâm y tế Sourasky tại Tel Aviv, được giao nhiệm vụ xử lý khủng hoảng, trong bối cảnh số người bị nhiễm virus corona ngày càng gia tăng. Người dân phẫn nộ về cách xử lý khủng hoảng dịch bệnh, cũng như tình trạng tham nhũng và tỉ lệ thất nghiệp tăng mạnh, đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình trong vài tuần gần đây.

(Reuters) - Trung Quốc phóng thành công tên lửa Trường Chinh 5 chở máy thăm dò lên Sao Hỏa. Tên lửa được phóng vào lúc 4 giờ 41 (giờ GMT) ngày 23/07/2020 từ căn cứ Văn Xương (Wenchang) trên đảo Hải Nam. Máy thăm dò sẽ hoạt động trong vòng 90 ngày trên Sao Hỏa đánh dấu hoạt động độc lập đầu tiên của Trung Quốc trên hành tinh này.

(AFP) – Công xưởng thế giới: Đông Âu có thể thành khu vực thay thế phần nào Trung Quốc. Theo tập đoàn bảo hiểm tín dụng Pháp Coface, các nước trung và đông Âu có thể thay thế Trung Quốc để trở thành điểm đến của xu thế tái bố trí các cơ sở sản xuất trên thế giới hiện nay, nẩy ra với đại dịch Covid-19. Khủng hoảng y tế nói trên cho thấy mức độ rủi ro rất cao khi kinh tế châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Lợi thế của các khu vực trung và đông châu Âu là nằm sát với miền tây châu Âu, cùng với giá lao động ít cao hơn, cũng như có các khuôn khổ pháp lý chung với Liên Âu, nhờ ở tiến trình hội nhập vào Liên Hiệp Châu Âu. Coface có doanh số khoảng 1.500 tỉ euro, hoạt động tại hơn 100 quốc gia.

