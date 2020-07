Quảng cáo Đọc tiếp

(Sohu -Trung Quốc) - Nga ngừng giao hệ thống tên lửa S-400 cho Trung Quốc. Trang tin Sohu hôm 27/07/2020 đưa tin Nga thông báo ngừng giao hệ thống tên lửa đất đối không S-400 cho Trung Quốc, với lý do là việc bàn giao hệ thống vũ khí hiện đại này khá phức tạp. Trung Quốc phải cử nhân sự đến để được đào tạo sử dụng, đồng thời Nga cũng phải đưa chuyên gia kỹ thuật sang Trung Quốc để lắp đặt vận hành. Theo phía Bắc Kinh, Mátxcơva buộc phải đưa ra quyết định trên là vì do tình hình đại dịch cản trở, chứ không hề có vấn đề trong quan hệ giữa hai bên. Năm 2018, Trung Quốc cũng đã nhận lô hàng S-400 đầu tiên của Nga, theo hãng tin Nga TASS. S-400 là loại tên lửa hiện đại nhất của Nga, có tầm bắn ớ 400 km và bắn tới độ cao 30 km.

(SCMP) - Chiến đấu cơ Mỹ bay cách Thượng Hải chưa đầy 80 km. Máy bay chống tầu ngầm P-8A và máy bay trinh sát EP-3E của Mỹ đã bay qua eo biển Đài Loan vào Chủ Nhật 26/07/2020, sát bờ biển của hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Trong đó, máy bay chống ngầm P-8A có lúc chỉ cách thành phố Thượng Hải chỉ khoảng 76,5km, theo một trung tâm nghiên cứu thuộc đại học Bắc Kinh. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, đây là chuyến bay thứ 12 liên tiếp của chiến đấu cơ Mỹ sát bờ biển Hoa lục trong bối cảnh căng thẳng song phương.

(AFP) – New Zealand ngừng hiệp định dẫn độ với Hồng Kông. Tiếp sau Úc, Anh và Canada, đến lượt New-Zealand quyết định ngừng hiệp định dẫn độ với Hồng Kông vì bộ luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt cho đặc khu hành chính. Quyết định được ngoại trưởng New Zealnad, Winston Peters, thông báo hôm nay, 28/07/2020, vì cho rằng New Zealand không còn có thể tin cậy vào tính độc lập của hệ thống tư pháp của Hồng Kông đối với Hoa Lục và « việc Trung Quốc thông qua bộ luật an ninh quốc gia đã làm xói mòn các nguyên tắc Nhà nước pháp quyền và vi phạm các cam kết của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế ».

(AFP) – Trung Quốc đình chỉ thỏa thuận dẫn độ giữa Hồng Kông với Anh, Canada và Úc. Đây là những nước đã chỉ trích mạnh mẽ Bắc Kinh áp đặt luật an ninh mới ở Hồng Kông, đồng thời cả ba nước này đã đơn phương đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông, đã có hiệu lực từ ngày 30/06/2020. Do vậy, thông báo hôm nay, 28/07/2020 ,của bộ Ngoại Giao Trung Quốc được cho là chỉ mang tính biểu tượng. Trong buổi họp báo, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho rằng « những hành động sai lầm này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nền tảng hợp tác tư pháp ».

(Reuters) – Bình Nhưỡng tăng cường các biện pháp chống Covid-19. Theo hãng thông tấn KCNA ngày 28/07/2020, nhiều biện pháp cách ly nghiêm ngặt, xét nghiệm tầm soát đang được tiến hành. Các bộ xét nghiệm, trang phục bảo hộ và các thiết bị y khoa cũng được triển khai trên toàn lãnh thổ. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un ngày Chủ Nhật, 26/07/2020, tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Kaesong sau khi phát hiện một ca nghi nhiễm từ một người trở về nước bất hợp pháp hôm 19/07. Thành phố giáp ranh với Hàn Quốc đã hoàn toàn bị phong tỏa.

(AFP) – Kim Yong Un : Kho hạt nhân, nguồn bảo đảm an ninh quốc gia. Phát biểu này được lãnh đạo Bắc Triều Tiên đưa ra ngày 28/07/2020 nhân kỷ niệm 67 năm ngày đình chiến chiến tranh Liên Triều. Theo lãnh đạo Bắc Triều Tiên, vũ khí hạt nhân là một loại vũ khí « răn đe hiệu quả và an toàn. An ninh và tương lai của đất nước sẽ được bảo đảm vĩnh viễn. » Phát biểu này của lãnh đạo Bắc Triều Tiên xem như dập tắt mọi hy vọng Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

(AFP) – Hoa Kỳ sẽ thông báo tái bố trí lực lượng tại châu Âu. Nhiều nguồn tin từ Mỹ và Đức ngày 27/07/2020 cho biết kế hoạch tái bố trí các lực lượng Mỹ tại Châu Âu, nhất là tại Đức, kèm theo việc giảm quân số sẽ được thông báo trong những ngày sắp tới. Theo Lầu Năm Góc, một số quân sẽ đồn trú thường trực, đa số khác sẽ được triển khai luân phiên và nhất là tại những nước thuộc khối Liên Xô cũ. Bộ Quốc Phòng Mỹ cho rằng phương cách triển khai quân mới này sẽ mang lại nhiều sự linh hoạt hơn, khó dự đoán hơn và có thể khiến Nga phải lo lắng.

