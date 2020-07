Quảng cáo Đọc tiếp

TCBC) – Dân biểu Mỹ trình dự luật chống xâm lược Đài Loan. Văn phòng dân biểu Ted S.Yoho, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ, ngày 29/07/2020 thông báo đã đệ trình Taiwan Invasion Prevention Act (Dự luật chống xâm lăng Đài Loan) nhằm tăng cường cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Đài Loan trước nguy cơ bị Trung Quốc tấn công vũ trang. Dự luật cho phép tổng thống huy động quân đội trong giới hạn để bảo vệ Đài Loan, mở ra các cuộc đối thoại và tập trận với các đối tác, cổ vũ Đài Loan tăng cường quốc phòng, chuẩn bị hiệp định thương mại song phương và đề nghị tổng thống hoặc ngoại trưởng Mỹ gặp bà Thái Anh Văn tại Đài Loan.

(Forbes) – Hàn Quốc chuẩn bị sở hữu hàng không mẫu hạm. Seoul dự kiến đặt mua 20 phi cơ tàng hình F-35B, dấu hiệu cho thấy Hải quân Hàn Quốc đang xúc tiến nhanh việc triển khai một hàng không mẫu hạm loại nhẹ. Có được tàu sân bay, quân đội Hàn Quốc có thể đối phó trước sự bành trướng của Trung Quốc và nạn đánh cá bất hợp pháp ở Hoàng Hải, cũng như nguy cơ Bắc Triều Tiên xâm lăng. Hải quân Hàn Quốc hiện có 29.000 binh sĩ.

(RFI) – Virus corona, xung đột Mỹ-Trung: Du lịch thế giới mất 320 tỉ đô la. Tổ chức Du lịch Thế giới (OMT) ước tính thiệt hại của ngành du lịch lên đến 320 tỉ đô la, cao gấp ba lần so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009. Từ tháng Giêng cho đến tháng Năm, số du khách bị giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 300 triệu lượt người. Đó là do virus corona hoành hành, lệnh tái phong tỏa và tình hình quan hệ Mỹ-Trung đang ở điểm chết. Dự kiến thiệt hại cả năm 2020 từ 910 đến 1.200 tỉ đô la, khoảng 100 đến 120 triệu người có thể bị mất việc.

(AFP) – Hoa Vi vượt Samsung, đứng đầu thế giới về số smartphone bán ra trong quý 2/2020. Từ tháng 04 đến tháng 06/2020, Hoa Vi bán được 55,8 triệu smartphone, so với 53,7 triệu điện thoại của Samsung. Cơ quan nghiên cứu Canalys hôm qua 29/07/2020 nhận định dịch bệnh Covid-19 đã gây tác hại cho Samsung, đối thủ lớn của Hoa Vi, qua đó phần nào có lợi cho tập đoàn Trung Quốc. Thị trường chính của Samsung là Brazil, Ấn Độ, Mỹ và châu Âu đều bị tác động dịch bệnh gây tác hại nặng nề. Hoa Vi đã nắm bắt cơ hội để tái khởi động hoạt động trong lĩnh vực smartphone.

(AFP) – Kremlin: Nga không tìm cách gây bất ổn Belarus. Phát ngôn viên phủ tổng thống Nga còn nhấn mạnh Nga và Belarus là đồng minh. Thông báo này được đưa ra ngày 30/07/2020, sau khi Minsk hôm qua cho biết bắt giữ 33 người Nga mà họ nghi là những « chiến binh » đang chuẩn bị « các hành vi khủng bố », trong bối cảnh bầu cử tổng thống Belarus sẽ diễn ra vào ngày 09/08. Belarrus nghi 32 trong số 33 người này là lính đánh thuê của tổ chức an ninh Wagner thân điện Kremlin.

(AFP) Nga: Thêm một người Mỹ bị kết án nặng nề. Tư pháp Nga vào ngày 30/07/2020 đã kết án 9 năm tù đối với Trevor Reed, 29 tuổi, một cựu thủy quân lục chiến Mỹ về tội hành hung hai nhân viên cảnh sát. Bản án đã lập tức bị đương sự tố cáo là mang tính “chính trị”. Phán quyết nặng nề này được đưa ra vài tuần sau một bản án khác cũng nhắm vào một người Mỹ, bị vướng vào một vụ án gián điệp gây tranh cãi.

(Reuters) – Airbus và Boeing đều thiệt hại nặng nề vì Covis-19. Airbus hôm nay 30/07/2020 thông báo sẽ giảm mức sản xuất máy bay A350 xuống còn 5 máy bay/tháng. Trong quý 2 năm 2020, hãng chế tạo máy bay của châu Âu thất thu nhiều hơn ước tính ban đầu. Trong khi đó, tập đoàn Mỹ Boeing hôm qua thông báo giảm sản xuất, tiếp tục sa thải nhân viên và ngưng sản xuất máy bay Jumbo Jet 747 vào năm 2022. Doanh thu quý 1 năm nay của hãng đã sụt 25%.

(AFP) – Iran bắn hỏa tiễn từ lòng đất khi tập trận tại vùng Vịnh. Quân đội Iran hôm qua 29/07/2020 đã bắn đi các hỏa tiễn đạn đạo « từ dưới lòng đất sâu » trong ngày cuối cùng của cuộc tập trận ngoài khơi vùng Vịnh, theo báo chí Iran. Sự kiện này diễn ra một ngày sau khi Vệ binh Cách mạng bắn vào mô hình một hàng không mẫu hạm Mỹ ở gần eo biển Ormuz. Trong thông cáo đăng trên trang Sepahnews, lực lượng Vệ binh Cách mạng khẳng định đây là vụ bắn thử từ lòng đất đầu tiên trên thế giới, đồng thời cho biết đã tung ra loại bom chống phi cơ tiêm kích ném bom Sukhoi Su-22.

