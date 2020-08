Duy Ngô Nhĩ: Washington thêm trừng phạt Bắc Kinh

Theo Reuters, hôm qua, 31/07/2020, Hoa Kỳ đã thông báo các trừng phạt mới nhắm vào một tập đoàn Tân Cương và hai quan chức vì liên quan đến « vị phạm nghiêm trọng nhân quyền đối với sắc tộc thiểu số ở Tân Cương »

Trong một thông cáo, bộ Tài Chính Mỹ cho biết đã đưa vào danh sách đen công ty Trung Quốc XPCC (Xinjiang Production and Construction Corp), một cựu bí thư chi bộ công ty, và phó bí thư chi bộ, giám đốc XPCC.

Theo bộ Tài Chính Mỹ, công ty trên được xác định như là một tổ chức bán quân sự, công cụ của đảng Cộng Sản để tăng cường kiểm soát vùng Tân Cương.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ bao gồm phong tỏa toàn bộ tài sản của các đối tượng trên tại Mỹ, cấm mọi hoạt động giao dịch làm ăn với người Mỹ.

Donald Trump sẽ ra lệnh cấm Tik Tok

Trong một diễn biến khác liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, cũng trong ngày hôm qua, tổng thống Donald Trump cho biết sẽ ra lệnh cấm mạng xã hội Trung QuốcTik Tok tại Mỹ. Washington nghi ngờ Tik Tok có thể được sử dụng làm công cụ cho tình báo Trung Quốc.

Tik Tok là mạng xã hội do tập đoàn Trung Quốc ByteDance quản lý. Ứng dụng phổ biến video này hiện có gần 1 tỷ người sử dụng, và là mạng xã hội rất phổ biến trong giới trẻ.

Không chỉ ở Hoa Kỳ, mạng xã hội Trung Quốc này còn gây ngờ vực tại Ấn Độ. Từ hôm 30/06, Tik Tok đã bị New Delhi cấm tại Ấn Độ vẫn vì lý do « an ninh và chủ quyền trên không gian mạng của Ấn Độ ».

