Covid-19: Mỹ hoài nghi về tính an toàn của vac-xin Trung Quốc và Nga

Vào lúc cả Bắc Kinh lẫn Matxcơva đều loan báo “thành công” trong việc chế tạo vac-xin ngừa Covid-19 – Trung Quốc thì đã bắt đầu dùng cho quân đội, Nga thì chuẩn bị tiêm chủng đại trà cho người dân - quan chức dịch tễ học hàng đầu của Mỹ là tiến sĩ Anthony Fauci ngày 31/07/2020 đã bày tỏ quan ngại về tính chất an toàn của loại vac-xin đang được Trung Quốc và Nga phát triển.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong một phiên điều trần tại Quốc Hội Mỹ, ông Fauci nhận xét rằng “Những lời tự nhận rằng đã có một loại vac-xin sẵn sàng để phân phối trước khi thử nghiệm, theo tôi, ít ra là đáng đặt thành vấn đề”. Vị chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nói rõ thêm: “Tôi hy vọng là Trung Quốc và Nga sẽ nghiêm túc thử nghiệm vac-xin trước khi phân phối cho bất cứ ai”

Khi được hỏi là liệu Mỹ có thể sử dụng thuốc chủng ngừa Covid-19 của Trung Quốc hay Nga nếu hai nước này chế tạo xong trước Mỹ, ông Fauci khẳng định rằng việc Trung Quốc và Nga có thể làm ra vac-xin trước Mỹ là điều khó có thể xảy ra.

Dẫu sao thì theo ông Fauci, sẽ không có khả năng Hoa Kỳ dùng bất kỳ loại vac-xin nào được phát triển ở một trong hai nước kể trên, nơi mà các quy định an toàn mơ hồ hơn rất nhiều so với phương Tây.

Một số công ty Trung Quốc đang ở tuyến đầu trong cuộc chạy đua chế tạo vac-xin Covid-19. Tháng 7 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về một loại vac-xin do công ty CanSino Biologics phát triển và đã được thử nghiệm trong quân đội Trung Quốc. Nhiều nhà khoa học đã bày tỏ lo ngại về vấn đề đạo đức vì loại thuốc chủng này chưa qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng mà đã được dùng trên cơ thể con người.

Hai tập đoàn khác của Trung Quốc Sinovac và Sinopharm đã tiến hành giai đoạn thử nghiêm cuối trên người ở Brazil và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Về phần Nga thì bộ trưởng Bộ Y Tế Mikhail Murashko cũng loan báo kế hoach tiêm chủng đại trà vac-xin do Nga chế tạo cho các nhân viên y tế và giáo viên ngay vào tháng 10 tới đây. Theo hãng thông tấn Tass của Nga, thì Viện Gamaleya ở Matxcơva và Quỹ Đầu Tư Trực Tiếp Nga đã hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng và chính quyền đang chuẩn bị đăng ký loại vac-xin này với các cơ quan quản lý.

Riêng đối với Mỹ thì trong kế hoạch mang tên “Operation Warp Speed”, Washington sẽ chi cho các tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp và GSK của Anh khoảng 2,1 tỷ đô la để phát triển vac-xin ngừa Covid 19.

Bên cạnh đó, còn có ba loại vac-xin của phương Tây cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối: Một loại do công ty Mỹ Moderna và Viện Y Tế Quốc Gia bào chế, một do đại học Anh Oxford và tập đoàn Anh AstraZeneca chế tạo, và sau cùng là loại do hai tập đoàn BioNTech của Đức cùng với Pfizer của Mỹ hợp tác phát triển.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký