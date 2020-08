Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Úc: Thêm 17 người chết vì Covid-19 tại bang Victoria. Chủ Nhật 09/08/2020 được cho là ngày tang tóc nhất tại bang đông dân thứ hai của Úc. Trong khi tình hình dịch vẫn có chiều hướng gia tăng, một cuộc tập hợp chống đeo khẩu trang đã diễn ra tại Melbourne, buộc cảnh sát phải can thiệp giữ trật tự.

(VNexpress) - Việt Nam ghi nhận thêm 29 ca nhiễm mới. Tính đến chiều 09/08/2020, các ca mới gồm 19 người Đà Nẵng, 8 người ở Quảng Nam và hai ở Quảng Trị, đều liên quan đến Đà Nẵng.

(Reuters) - Twitter tiếp cận với tập đoàn Trung Quốc ByteDance để mua lại Tiktok. Theo hai nguồn thạo tin ngày 09/08/2020, Twitter đã bắt đầu thảo luận với Tiktok. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng Microsoft đã đi trước và có lợi thế hơn về khả năng tài chính để mua lại mạng chia sẻ video TikTok. Giá trị vốn hóa thị trường của Twitter là khoảng 30 tỷ USD, gần bằng mức định giá dự kiến của TikTok. Nếu muốn mua Tiktok, tập đoàn Twitter sẽ phải huy động thêm vốn. Hiện giờ, TikTok, ByteDance và cả Twitter đều từ chối bình luận về các thông tin nói trên.

(India Today) - Xuất khẩu của Trung Quốc sang Ấn Độ từ tháng 01/2020 giảm 24,7% so với cùng kỳ năm 2019. Lý do là người dân Ấn Độ kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc vì các vụ đụng độ ở biên giới hai nước. Thị phần điện thoại thông minh Trung Quốc tại Ấn Độ đã giảm xuống 72%. Ấn Độ cũng xem xét các biện pháp ngăn chặn các đối tác thương mại, chủ yếu ở Đông Nam Á, chuyển hàng hóa Trung Quốc sang Ấn Độ với giá thấp, chủ yếu nhắm vào kim loại cơ bản, linh kiện máy tính xách tay và điện thoại di động, đồ nội thất, đồ da, đồ chơi, hàng cao su, dệt may, điều hòa không khí, tivi … Trong khi đó, theo số liệu của Hải Quan Trung Quốc, lượng hàng Trung Quốc nhập của Ấn Độ lại tăng 6,7% kể từ tháng Giêng.

(Reuters) - Mỹ sẽ cắt giảm quân ở Afghanistan xuống còn dưới 5.000 từ nay đến cuối tháng 11/2020. Thông tin được bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper thông báo trên đài Fox News hôm 08/08/2020. Hiện tại có 8.000 quân Mỹ đồn trú tại Afghanistan. Ngày 09/08, tổng thốngAfghanistan cho biết, dựa theo quyết định của Hội nghị trưởng lão Afghanistan (loya Jirga), ông sẽ ký sắc thả 400 tù nhân Taliban. Kabul và Taliban sẽ bắt đầu thương lượng về hòa bình trong 1-2 ngày nữa, sau khi400 tù nhân Taliban được thả.

(Reuters) - Pháp sẽ yêu cầu Anh chi hơn 39 triệu đô la để ngăn chặn dòng người di dân từ Pháp vượt biển Manche trái phép sang Anh. Trang Sunday Telegraph ngày 09/08 dẫn nguồn tin chính phủ Anh cho biết như trên. Tuy nhiên, Luân Đôn hiện chưa quyết định có chấp nhận đòi hỏi từ phía Pháp hay không. Hôm thứ Sáu 07/08, bộ trưởng Nội Vụ Anh cho biết số di dân vượt biển Manche trái phép sang Anh đạt mức cao kỷ lục, 235 người/ngày. Ông coi đó là điều « đáng xấu hổ » và « không thể chấp nhận được ».

(AFP) - Giải đua xe công thức 1 kỷ niệm 70 năm không một bóng người. Theo dự kiến có khoảng 100.000 người tham dự sự kiện thể thao lớn được tổ chức vào cuối tuần này tại Silverstone, Anh Quốc, nhưng tất cả phải ngồi theo dõi từ nhà do đại dịch Covid-19. Silvesrston là nơi diễn ra giải vô địch đua xe công thức 1 đầu tiên, vào tháng 05/1950.

