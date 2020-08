Quảng cáo Đọc tiếp

(Truyền thông Việt Nam) – Chủ tịch Hà Nội bị đình chỉ công việc. Báo chí Việt Nam chiều qua 11/08/2020 đồng loạt đưa tin, ủy viên trung ương đảng, chủ tịch Ủy ban Nhân thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung, bị tạm đình chỉ công việc, vì liên quan đến 3 vụ án lớn đang bị khởi tố. Quyết định đầu tiên là của Bộ Chính Trị, theo đó ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ các chức vụ và sinh hoạt đảng, "để điều tra trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án". Cùng ngày thủ tướng cũng quyết định đình chỉ chức vụ 90 ngày với ông Chung.

(AFP) - Quan chức Mỹ thăm Đài Loan : Bắc Kinh cảnh cáo Washington. Ngay sau khi bộ trưởng y tế Mỹ Alex Azar kết thúc chuyến thăm Đài Loan 3 ngày, hôm qua 11/08/2020, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo Mỹ "đừng đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan. Phát ngôn viên Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) nhắc lại Trung Quốc phản đối mọi cuộc tiếp xúc chính thức giữa Hoa Kỳ và Đài Loan "dưới bất kỳ nguyên cớ nào". Trong chuyến thăm với lý do trao đổi hợp tác y tế và kinh nghiệm chống dịch virus corona, bộ trưởng Y Tế Mỹ đã tới viếng mộ cựu tổng thống Đài Loan vừa qua đời Lý Đăng Huy, nhà cải cách đã đưa Đài Loan ra khỏi thể chế độc tài để trở thành một chế độ dân chủ hiện đại. Lý Đăng Huy tích cực đấu tranh để Đài Loan được độc lập, ông là kẻ thù không đội trời chung của Bắc Kinh.

(AFP) - Mỹ buộc hàng nhập từ Hồng Kông phải ghi “Made in China”. Một dự thảo văn kiện của cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ công bố hôm 11/08/2020, cho biết là hàng hóa sản xuất tại Hồng Kông và nhập khẩu vào Mỹ phải được dán nhãn “chế tạo tại Trung Quốc” mới có thể được bán trên thị trường Hoa Kỳ. Biện pháp này cụ thể hóa quyết định được tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo ngày 14/07 vừa qua, đình chỉ chế độ ưu đãi dành cho Hồng Kông.

(AFP) – Trừng phạt thương mại của EU với Cam Bốt bắt đầu có hiệu lực. Được thông báo từ hồi tháng Hai 2020, các biện pháp trừng phạt thương mại của Liên Hiệp Châu Âu đối với Cam Bốt vì các vi phạm nhân quyền bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12/08/2020. Bruxelles rút một phần các ưu đãi thuế đối với hàng hóa của Cam Bốt nhập vào châu Âu. Từ giờ, các hàng may mặc, giầy dép và phụ kiện du lịch sản xuất tại Cam Bốt sẽ phải chịu thuế. Lượng hàng hóa bị trừng phạt ước tính chiếm 20% xuất khẩu của Cam Bốt sang EU. Mỗi năm Cam Bốt vẫn xuất sang châu Âu 5,4 tỷ euros hàng hoá.

(AFP) - Hồng Kông ngừng hiệp định dẫn độ với Pháp và Đức. Ít ngày sau khi hai quốc gia chủ chốt của Liên Hiệp Châu Âu ra quyết định ngừng thực thi hiệp định dẫn độ với Hồng Kông để phản đối luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt, chính quyền Hồng Kông hôm qua 11/08 thông báo đáp trả. Chính quyền Hồng Kông nêu lý do là vì hai nước châu Âu này đã "chính trị hóa hợp tác tư pháp với Hồng Kông", nên chính quyền đặc khu cũng không có lý do gì để duy trì các hợp tác tư pháp.

(AFP) - Quốc Hội Trung Quốc triển hạn 1 năm nhiệm kỳ nghị sĩ ở Hồng Kông. Trả lời AFP ngày 12/08/2020, ông Tam Yiu-chung, đại diện duy nhất của Hồng Kông trong Ủy ban thường trực Quốc Hội Trung Quốc, cho biết tin trên. Cuộc bầu cử lập pháp ở Hồng Kông (LegCo), theo dự kiến được tổ chức vào ngày 06/09, đã bị hoãn một năm với lý do đại dịch Covid-19.

(Reuters) - Mỹ - Hàn thu hẹp quy mô tập trận thường niên vì Covid-19. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 16 đến 28/08/2020 sẽ không huy động lực lượng đồn trú ở Mỹ như dự kiến, mà chú trọng đến các tình huống giả định tin học, hơn là các cuộc thao dượt trực tiếp trên thực địa. Thời gian tập trận cũng được kéo dài hơn để tránh tập trung nhiều người cùng một lúc và hạn chế hoạt động về đêm. Tuy nhiên, phát ngôn viên của bộ Quốc Phòng Hàn Quốc cho biết kế hoạch vẫn chưa được đúc kết và từ chối bình luận về thông tin của Yonhap.

(AFP) - Nga tưởng niệm thủy thủ tầu ngầm hạt nhân Kursk tử nạn cách đây 20 năm. Ngày 12/08/2000, tầu ngầm Kursk dài 154 mét, thành tựu công nghệ của Hải Quân Nga, tham gia cuộc tập trận quy mô lớn của Hạm đội Bắc ở biển Barents. Sau đó xảy ra hai vụ nổ trên tầu và con tầu mất tín hiệu liên lạc. Theo Hải Quân Nga, 118 thủy thủ đoàn có đủ dưỡng khí đến ngày 18/08/2000. Không có bất kỳ vụ rò rỉ hạt nhân nào được ghi nhận, vì theo giới quân sự Nga, động cơ hạt nhân của tầu đã ngừng hoạt động và nằm trong vòng kiểm soát, 24 tên lửa có trên tầu không mang đầu đạn hạt nhân.

(RFI/AFP) - Ba Lan đề xuất làm trung gian sau cuộc bầu cử tổng thống Belarus. Đề xuất của chính quyền Vacxava vừa nhằm tìm cách làm dịu cuộc xung đột ở Belarus, nhưng cũng cố thể hiện vai trò của Ba Lan trong khu vực. Ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Belarus, thủ tướng Ba Lan đã kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu họp thượng đỉnh bất thường. Trong khi đó, tối 11/008/2020, người dân Balarus tiếp tục biểu tình, cảnh sát tiếp tục trấn áp. Hàng chục người biểu tình ở Minsk đã bị bắt giữ.

(AFP) - Hai người Iran bị kết án 10 năm tù vì làm gián điệp cho Đức và Anh. Bản án được một tòa án ở Teheran công bố ngày 11/08/2020. Người thứ nhất, Massoud Mossaheb, bị kết án vì cung cấp thông tin trong « lĩnh vực tên lửa, hạt nhân, công nghệ nano và y tế » ở Iran. Người thứ hai, Shahram Shirkhani, bị kết án vì làm việc cho tình báo Anh và tìm cách « hối lộ chính quyền và tuyển dụng » nhân sự, cung cấp thông tin về « các hợp đồng liên quan đến ngân hàng trung ương, ngân hàng Belli và bộ Quốc Phòng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký