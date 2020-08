MỸ - IRAN

Cấm vận vũ khí: Iran vui mừng thoát vòng vây của Mỹ

Tổng thống Iran Hassan Rohani. IRANIAN PRESIDENCY/AFP/File

Tú Anh 3 phút

Thất bại nặng nề trên hồ sơ vũ khí Iran, Washington gây áp lực trên hồ sơ hạt nhân. Hôm thứ Bảy 15/08/2020, vài giờ sau khi Hội Đồng Bảo An bác nghị quyết kéo dài lệnh cấm vận vũ khí Iran, tổng thống Donald Trump tuyên bố «gần như chắc chắn» sẽ không dự thượng đỉnh 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An tháng 10 tới, do Nga tổ chức. Trong lúc Hoa Kỳ chuẩn bị phản công, Iran vui mừng thoát một vòng kềm tỏa của Mỹ và mở ra nhiều dự án trong tương lai.