Các mạng phim độc lập trước thế ‘‘bá chủ’’ của Netflix

Thời gian phong tỏa vừa qua do dịch Covid-19 đã ít nhiều thay đổi cung cách tiêu dùng của người Pháp, đặc biệt là trong lãnh vực xem phim trực tuyến. Sau khi lệnh phong tỏa từng bước được dỡ bỏ, các rạp xinê bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng người Pháp vẫn thích xem phim trên mạng, chứ chưa vội trở lại các rạp chiếu phim.

Hiện tại, mạng Netflix của Mỹ đang thống trị lãnh vực phát hành phim, bán hay thuê video trên Internet. Theo cuộc khảo sát gần đây của Integral Ad Science, một công ty tư nhân Mỹ chuyên phân tích các thông tin liên quan đến công nghệ số, cứ trên ba người thường xem phim hay thuê video trực tuyến, là có đến hai người (67%) đăng ký dịch vụ của mạng Netflix.

Về phía các mạng phát hành phim của Pháp nói riêng hay của châu Âu nói chung, các mạng này không thể nào có đủ sức để cạnh tranh trực tiếp với Netflix, cho nên phải tạo cho mình những nét khác lạ, đặc thù để lôi cuốn người xem hay đặc biệt nhắm vào một số thành phần khán giả. Mạng Netflix gần đây đã hợp tác với MK2 để mua lại quyền phát hành dòng phim ‘‘di sản’’, trong đó có các bộ phim của François Truffaut và Charlie Chaplin. Thế nhưng, Netflix chỉ mới đi bước đầu, trong khi đó là sở trường từ lâu của các mạng phim độc lập.

Bên cạnh đó, hầu hết các tập đoàn hay công ty cỡ lớn đều lao vào cuộc cạnh tranh để giành lấy thị phần, trong đó có Amazon Prime, Disney+ và gần đây hơn nữa là mạng Starzplay với các loạt phim truyện nhiều tập như ‘‘Outlander’’ hay là ‘‘American Gods’’. Tất cả các mạng này đều cố gắng sản xuất những nội dung ‘‘nguyên tác’’, phát hành theo mô hình độc quyền, gồm cả phim truyện hay phim truyền hình nhiều tập. Mục tiêu là để "giữ khách", cầm chân khán giả tránh cho họ lọt vào tay các đối phương, trong đó lợi hại nhất vẫn là mạng Netflix.

Công ty Disney+ gần đây đã "đi hớ" một bước khi tung lên mạng bộ phim ‘‘Hoa Mộc Lan’’ với Lưu Diệc Phi trong vai chính. Khán giả phải chi 29 đô la, chỉ để xem bộ phim mới này, nhưng nếu muốn xem các nội dung khác như Star Wars, Chiến binh Mandalorian hay các tuyến ngoại truyện của Avengers thì họ vẫn phải đăng ký dịch vụ của Disney+.

Bước đột phá ngoạn mục nhất, có lẽ là khi đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese về đầu quân cho mạng Apple TV+. Sau khi thành công rực rỡ với bộ phim "The Irishman" do Netflix phát hành, đạo diễn Martin Scorsese đã không tiếp tục làm việc với Netflix mà lại ký thỏa thuận hợp tác nhiều năm cho mạng Apple TV+, trong đó có việc sản xuất dự án phim truyện với kinh phí cao ‘‘Killers of the Flower Moon’’ quy tụ các ngôi sao hàng đầu như Leonardo DiCaprio và Robert De Niro.

Bộ phim đang ở trong giai đoạn tiền kỳ và theo dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào năm 2021, tác phẩm mới của đạo diễn Martin Scorsese sẽ được hãng phim Paramount phân phối trên thị trường quốc tế. Còn trên mạng, bộ phim này sẽ do Apple TV+ độc quyền phát hành, sau khi công ty này trở thành nhà sản xuất chính thức, về đầu trong cuộc đấu giá với một ngân sách hơn 180 triệu đô la dành cho bộ phim, vượt trội hẳn so với các công ty sản xuất khác.

Tuy nhiên, theo đánh giá của công ty Integral Ad Science, ngoại trừ sự kiện đáng chú ý này ra, dường như vẫn chưa có đối thủ nặng ký nào có thể soán ngôi của mạng Netflix, phần lớn cũng vì theo phản hồi của các cư dân mạng, cho tới thời điểm này, Netflix vẫn có nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn hơn so với các mạng phim khác. Một trong những điểm yếu của Netflix có lẽ nằm trong cách tổ chức và sắp xếp cơ sở dữ liệu, hầu tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm một tác phẩm, một nội dung hay một tựa phim.

Đối với giới thích xem phim Pháp, thì họ có thể tìm thấy rất nhiều tác phẩm mới trên mạng UniversCiné. Mạng này chẳng những khai thác phim Pháp mà còn hỗ trợ dòng phim ‘‘nghệ thuật’’ . Đáng chú ý hơn cả là bộ phim "Les Misérables" của đạo diễn Ladj Ly hay là "La Belle Époque" của Nicolas Bedos. Dòng phim ‘‘nghệ thuật’’ ở đây được hiểu theo nghĩa rộng nhất, qua đó tác phẩm phản ánh nhãn quan riêng của một tác giả, khác với dòng phim thị trường chẳng hạn như dòng phim theo mô hình sản xuất của đạo diễn Luc Besson. Trên mạng UniversCiné, khán giả có thể thuê hoặc mua phim trực tuyến.

Về phía mạng Tënk, mạng này được dành riêng cho thể loại phim tài liệu nói chung, bao gồm dòng phim tài liệu theo chuyên đề như lịch sử, kiến trúc kỳ quan, khoa học không gian, động vật hoang dã. Ngoài ra còn có dòng phim tài liệu của những đạo diễn nổi tiếng như David Fincher hay là Martin Scorsese từng quay phim tài liệu về Bob Dylan hay nhóm The Rolling Stones. Trong thời gian gần đây, ngoài các đợt lưu diễn có thu hình hay phim tiểu sử dưới dạng tài liệu, Tënk đã cố gắng cập nhật dòng phim tài liệu của Pháp. Một cách tương tự, mạng phim Bref chủ yếu tập trung vào việc giới thiệu phim ngắn, trong đó có rất nhiều tác phẩm đầu tay các đạo diễn nổi tiếng hay là phim ngắn từng đoạt giải César hay là Oscar.

Cuối cùng, giới yêu chuộng phim Pháp không thể nào bỏ qua mạng La Toile, đặc biệt phong phú về mặt nội dung và khá chi tiết trong cách sắp xếp, giới thiệu và trình bày. Ngoài việc giới thiệu cả hai dòng phim nghệ thuật và thương mại, mạng La Toile đã có sáng kiến hỗ trợ các rạp chiếu phim cũng như các đạo diễn chuyên làm phim độc lập. Mạng này cung cấp dịch vụ xem phim theo yêu cầu, nhưng với đặc điểm là đại diện cho 230 rạp chiếu phim ở Pháp. Mỗi rạp chiếu phim độc lập ở đây tham gia cung cấp chương trình chiếu phim hàng tuần, khán giả dựa vào danh sách để tuyển chọn bộ phim mà họ muốn xem. Một phần thu nhập từ các dịch vụ của mạng La Toile sau đó được chia cho các chủ rạp phim. Có thể nói, đây là một trong những phương thức hỗ trợ tài chính hiệu quả nhất, vào lúc khán giả Pháp vẫn chưa vội đi xem phim ở rạp.

