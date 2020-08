Bảo tàng Mỹ Metropolitan được mở lại sau 6 tháng đóng cửa

COVID-19 - VĂN HÓA

Bảo tàng Mỹ Metropolitan được mở lại sau 6 tháng đóng cửa

Ảnh minh họa: Viện bảo tàng Metropolitan ở New York (Hoa Kỳ) chuẩn bị đón tiếp công chúng trở lại vào ngày 29/08/2020 sau gần 6 tháng đóng cửa vì Covid-19. AFP/Archivos

Tuấn Thảo 6 phút

Metropolitan Museum of Art, còn được gọi ngắn gọn là Met tại New York, nổi tiếng là một trong những bảo tàng có uy tín nhất thế giới. Sau gần 6 tháng phải đóng cửa trong mùa dịch Covid-19, viện bảo tàng Metropolitan chuẩn bị đón tiếp công chúng trở lại vào ngày 29/08/2020 với nhiều ràng buộc do các quy định giãn cách xã hội.