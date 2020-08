Quảng cáo Đọc tiếp

(Bộ Y Tế Việt Nam) – Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 25. Nạn nhân là nữ, 51 tuổi, sống tại Đà Nẵng, có nhiều bệnh nền. Theo thống kê lúc 6h sáng hôm nay 18/08/2020, Việt Nam có thêm 7 ca nhiễm virus corona, trong đó có 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng (3 ca ở Quảng Nam, Hải Dương có 2 ca, Hà Nội 1 ca) và 1 ca nhập cảnh đã được cách ly ngay tại Cần Thơ. Tổng số người nhiễm virus corona tính đến sáng hôm nay là 983 trường hợp.

(Yonhap) – Hàn Quốc và Mỹ duy trì tập trận bất chấp dịch Covid-19. Theo thông báo chính thức của Seoul, cuộc tập trận chung thường niên được bắt đầu từ hôm nay kéo dài cho đến ngày 28/08, được thực hiện chủ yếu qua mô phỏng trên máy tính. Đây cũng là cuộc tập luyện quân sự lớn của quân đội hai nước, ban đầu dự tính vào mùa xuân vừa qua nhưng do đại dịch Covid-19 nên phải hoãn lại. Hiện Bắc Triều Tiên cũng đang tiến hành các cuộc tập trận như quy mô nhỏ vì Bình Nhưỡng đang phải lo đối phó với dịch Covid 19 và lũ lụt trong nước.

(AFP) – Cựu nhân viên CIA bị buộc tội làm gián điệp cho Bắc Kinh. Theo thông báo của bộ Tư Pháp Mỹ ngày 17/08/2020, một cựu nhân viên tình báo và cảnh sát liên bang Mỹ đã bị truy tố tại Hawaii vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Có thể nhân vật này đã chuyển các tài liệu mật và danh sách các chỉ điểm của Mỹ cho Bắc Kinh. Theo cáo trạng được bộ Tư Pháp công bố, bị cáo là Andrew Yuk Ching Ma, năm ngoái đã được một nhân viên người Mỹ tự nhận làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc tiếp cận để mua các tài liệu mật. Andrew, 67 tuổi, sinh tại Hồng Kông, có quốc tịch Mỹ, từ năm 1982-1989 làm việc cho CIA.

(Reuters) – Hồng Kông sẽ kiện Mỹ lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. Lãnh đạo đặc khu Hồng Kông, Lâm Trịnh Nguyệt Nga, hôm nay 18/08/2020, khẳng định bà không cảm thấy phiền phức khi lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm đến bà, nhưng bà cho biết chính quyền Hồng Kông sẽ kiện lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới về việc Washington ra yêu sách mới với đặc khu, buộc dán nhãn Made in China, lấy đó làm điều kiện để Mỹ nhập hàng sản xuất từ Hồng Kông.

(AFP) – Truyền hình Nhà nước Thụy Điển cấm nhân viên sử dụng TikTok trên điện thoại công vụ. Đài truyền hình SVT hôm qua 17/08/2020 thông báo biện pháp này được đưa ra vì lý do an ninh. Các nhân viên của đài SVT đã nhận được thông báo qua email. Trước đó, cũng trong tháng này, đài phát thanh nhà nước SR cũng ra quyết định tương tự. Phụ trách báo chí của đài SR phát biểu là ứng dụng chia sẻ vidéo TikTok của ByteDance không tương thích với các tiêu chí an toàn của các công cụ làm việc của đài, trong đó có điện thoại công vụ.

(AFP) – Kabul hứng nhiều trái rocket trong ngày kỷ niệm 101 năm Afghanistan độc lập. Nhiều quả rocket hôm nay 18/08/2020 đã được phóng đi từ hai chiếc xe, trúng vào nhiều ngôi nhà trong một số khu phố, khiến 10 bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Các vụ tấn công rocket xảy ra trong bối cảnh chính phủ Kabul và phe nổi dậy Taliban chuẩn bị thương lượng về hòa bình. Phủ tổng thống Afghanistan, cũng bị trúng rocket, 6 nhân viên lực lượng an ninh bị thương. Đây là lần thứ 3 trong vòng 2 năm phủ tổng thống bị nhắm bắn rocket. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

(AFP) - Rượu vang Úc: Mục tiêu gây sức ép của Trung Quốc. Kể từ ngày 18/08/2020, Bắc Kinh mở cuộc điều tra chống việc Úc trợ giá rượu vang xuất khẩu qua Trung Quốc trong suốt năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc là thị trường rượu vang số một của Úc, hơn cả Pháp và Chi Lê. Bộ thương mại Trung Quốc giải thích là do có đơn kiện của Hiệp hội rượu Trung Quốc.

(AFP) - Tây Ban Nha: Hoàng cung vén màn bí mật. Theo thông báo công bố hôm nay 18/08/2020, cựu hoàng Juan Carlos lưu vong ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất . Bị điều tra về các cáo buộc tham ô có liên quan đến một vài vương triều dầu hỏa vùng Vịnh, cựu hoàng Tây Ban Nha rời đất nước hồi đầu tháng 8. Tin đầu tiên nói đến Cộng Hoà Dominicana là nơi lưu vong.

