(CGTN & TTVN) - Đập Tam Hiệp đạt đỉnh lũ lịch sử. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 20/08/2020, lưu lượng nước đổ về đập thủy điện lớn nhất thế giới, khánh thành năm 2006, ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã lên đến 75.000 mét khối/giây. Trước áp lực này, đập Tam Hiệp đã phải mở 11 cửa xả lũ, với lưu lượng xả 49.400 mét khối/giây. Cũng trong ngày 20/08, báo chí Việt Nam cho biết nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thông báo xả lũ suốt 8 giờ trên sông Hồng, nhưng không cho biết lưu lượng xả, khiến phía Việt Nam vất vả đối phó.

(AFP) - Hồng Kông : Các nội dung « nhạy cảm » bị rút khỏi sách giáo khoa. Báo chí Hồng Kông hôm 20/08/2020 loan báo, các nhà xuất bản ở đặc khu được yêu cầu rút khỏi sách giáo khoa các nội dung như khái niệm bất tuân dân sự, hình ảnh một số khẩu hiệu của phong trào đấu tranh dân chủ, và tên một số đảng phái. Nghiệp đoàn giáo chức Hồng Kông (HKPTU) tố cáo việc kiểm duyệt này, kêu gọi chính quyền bảo đảm tự do trong ngành giáo dục.

(SCMP) - Ấn Độ và Trung Quốc cùng gởi chiến đấu cơ đến biên giới. Các chiến đấu cơ tân tiến nhất được điều đến những căn cứ không quân gần biên giới Ấn-Trung ở Himalaya. Các hình ảnh vệ tinh từ thứ Hai 17/08/2020 cho thấy hai phi cơ tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc xuất hiện tại căn cứ Hòa Điền (Tân Cương) cách khu vực tranh chấp Aksai Chin 320 km. Ấn Độ đã triển khai năm chiến đấu cơ hiện đại Dassault Rafale đến Ladakh, bay tuần tra ban đêm ở vùng núi Himachal Pradesh.

(AFP) - Gián điệp : Na Uy trục xuất một nhân viên ngoại giao Nga. Thứ Tư 19/08/2020, hai hôm sau khi bắt quả tang một công dân Na Uy trao tài liệu cho một nhân viên ngoại giao Nga trong một nhà hàng, Oslo cho biết đã thông báo tin này cho Sứ quán Nga và yêu cầu nhân viên Nga, thực sự là điệp viên, từ nay đến cuối tuần phải rời Vương quốc. Theo hồ sơ tư pháp, nghi can Na Uy tên Harsham Singh Tathgar, hoạt động trong ngành dầu hỏa, nhìn nhận đã trao cho điệp viên Nga nhiều thông tin, đổi lại « các khoản tiền quan trọng » nhưng khẳng định là các tài liệu này « không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia ». Trên FaceBook, Sứ quán Nga cho rằng « trợ lý đại diện thương mại » bị câu lưu mà không có lý do chính đáng.

(AFP) - Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc kêu gọi các quân nhân Mali đảo chính lập tức quay về doanh trại. Ngoài ra, các thành viên Hội Đồng Bảo An họp khẩn hôm 19/08/2020 còn yêu cầu trả tự do ngay cho tất cả các nhà lãnh đạo bị bắt, nhấn mạnh sự cần thiết phải « tái lập Nhà nước pháp quyền, hướng về trật tự hiến định ». Tổng thống Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, bị phe đảo chính lật đổ tối thứ Ba 18/08 đã từ chức. Dù các quân nhân đảo chính đã có những tuyên bố trấn an, nhưng Liên minh châu Phi đã ngưng tư cách thành viên của Mali.

(AFP) - Google bị trục trặc trên toàn thế giới. Nhiều dịch vụ phổ biến của Google như Gmail hôm 20/08/2020 bị rối loạn trong nhiều tiếng đồng hồ. Google cho biết dịch vụ Gmail đã được tái lập đối với một số người sử dụng và tập đoàn này đang tiếp tục khắc phục. Sự cố bắt đầu xảy ra vào 5 giờ GMT, việc gởi các mail và tập tin đính kèm, ghi lại các cuộc họp video, tạo tập tin trên Drive đều không thực hiện được, chủ yếu tại châu Âu, Đông Nam Á và Nhật Bản.

(Vietnamnet) - Covid-19 : Việt Nam hiện có 150 ổ dịch. Trong lúc chính quyền thông báo đã kiểm soát được ổ dịch thành phố Hải Dương, và bộ Giáo Dục cho biết chuẩn bị tiến hành kỳ thi tốt nghiệp phổ thông đợt 2, bộ Y Tế hôm 20/08/2020 báo động về số lượng 150 ổ dịch đã có, và yêu cầu tất cả các địa phương « rà soát các kịch bản ứng phó ». Quyền bộ trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh « nếu dịch xảy ra ở các địa phương khác, sẽ bùng phát không kém Đà Nẵng ». Ngày 20/08, Việt Nam thông báo có thêm 14 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ca trong nước và 2 ca nhập cảnh.

(AFP) - Covid-19 : Châu Âu chống dịch trọng điểm, không phải phong tỏa toàn xã hội. Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), hôm 20/08/2020, khen ngợi các quốc gia thuộc Liên Hiệp Châu Âu đã « chuẩn bị tốt », khoanh vùng, đẩy lùi dịch ngay tại các địa phương, có nguy cơ bùng phát. Châu Âu « vừa xử lý được dịch bệnh, vừa duy trì được các hoạt động kinh tế và giáo dục » là ghi nhận của đại diện WHO tại châu Âu, ông Hans Kluge.

(AFP) - Covid-19 : Liên Hiệp Châu Âu ký hợp đồng thứ 4 mua vac-xin. Ủy Ban Châu Âu hôm 20/08/2020, thông báo đã đặt mua 225 triệu liều vac-xin của hãng bào chế Đức CureVac. Ba hợp đồng trước đó là mua của hãng dược Pháp Sanofi (300 triệu), của hãng dược Mỹ Johnson & Johnson (400 triệu) và hãng dược Anh-Thụy Điển AstraZeneca (300 triệu liều).

(AFP) - Bác sĩ Fauci : Mỹ sẽ không bắt buộc toàn dân tiêm vac-xin. Ngày 19/08/2020, bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Hoa Kỳ về các bệnh truyền nhiễm, thông báo chính quyền Liên bang sẽ không bắt buộc toàn dân tiêm chủng, mà tùy theo các nhóm có nguy cơ, ví dụ như các nhân viên y tế, hay trẻ em. Vài giờ trước đó, thủ tướng Úc thông báo tiêm chủng chống Covid-19 sẽ là bắt buộc với toàn dân, ngoại trừ một số trường hợp không tiêm chủng vì lý do y tế.

