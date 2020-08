MỸ - IRAN - LHQ - TRỪNG PHẠT

TT Trump muốn HĐBA ‘‘tái lập toàn bộ các trừng phạt’’ với Iran

Iran vừa bắn thử tên lửa, ở một địa điểm không được xác định trong khi Mỹ gây sức ép để triển hạn trừng phạt đối với Teheran. Ảnh được cung cấp cho Reuters ngày 20/08/2020. VIA REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Trọng Thành

Sau thất bại trong ý đồ triển hạn cấm vận vũ khí với Iran, do không được sự ủng hộ của các thành viên Hội Đồng Bảo An, chính quyền Donald Trump hôm qua 19/08/2020, thông báo sẽ kích hoạt một cơ chế pháp lý gây tranh cãi, với hy vọng buộc Hội Đồng Bảo An « tái lập toàn bộ các trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Iran ».