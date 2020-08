Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Hoa Kỳ: Hai cảnh sát bị đình chỉ công tác sau khi một người da đen bị bắn. Hai cảnh sát bang Wisconsin bị ngưng chức và một cuộc điều tra được tiến hành vào hôm qua, 24/08/2020, sau khi một người da đen bị trọng thương vì bị bắn nhiều viên đạn vào lưng. Nạn nhân trong tình trạng nguy kịch được đưa vào bệnh viện thành phố Milwaukee. Sự kiện đã xẩy ra vào Chủ Nhật vừa qua, có vẻ do hành vi bạo lực của cảnh sát và khiến người dân phẩn nộ và biểu tình phản đối. Chính quyền thành phố đã phải ban hành giới nghiêm.

(RFI) – Hoa Kỳ và Trung Quốc xác nhận thỏa thuận thương mại. Trong một thông cáo chính quyền Mỹ xác nhận vào hôm nay, 25/08/2020, là đã đồng ý cùng với Trung Quốc thực thi thỏa thuận thương mại ký kết vào tháng Giêng. Thông cáo mà cơ quan của đại diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer công bố nêu bật: « Hai bên đã ghi nhận những tiến bộ và kiên quyết đưa ra những biện pháp cần thiết để thỏa thuận thành công ». Ông Lighthizer đã có cuộc điện đàm hôm nay với phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Bộ Thương Mại Trung Quốc cũng đưa ra thông cáo nói đến một cuộc đối thoại mang tính xây dựng… Hai bên đã đồng ý tạo điều kiện và không khí tốt cho phép tiếp tục thúc đẩy việc thực thi giai đoạn đầu thỏa thuận kinh tế và thương mại Mỹ-Trung ».

(AFP) – Nam tài tử Sean Connery 90 tuổi. Nổi tiếng nhờ sáu lần nhập vai điệp viên 007 James Bond, ngày 25/08/2020 ngôi sao điện ảnh sứ Scotland, Sean Connery, mừng thượng thọ 90 tuổi. Nhưng bên cạnh vai diễn để đời này, ông còn là một diễn viên ngoại hạng của làng điện ảnh thế giới, từng hợp tác với những tên tuổi như Alfred Hitchcock (phim Marnie năm 1964), John Houston (The Man Who Would Be King năm 1975), Steven Spielberg (Indiana Jones and the Last Crusade năm 1989)… Sean Connery đã đoạt nhiều giải thưởng cao quý nhất của điện ảnh quốc tế từ giải Oscar đến Golden Globe hay BAFTA. Năm 2003 ông được nữ hoàng Anh phong tước Hiệp Sĩ và cũng kể từ đó ông từ dã phim trường.

(Sky News) – Người chạy nhanh nhất hành tinh nhiễm Covid-19. Usain Bolt ngày 25/08/2020 công bố hình ảnh qua mạng xã hội cá nhân anh đang bị cách ly tại nhà ở Jamaica. Bolt đã 11 lần đoạt huy chương Olympic trong đó có tám huy chương vàng. Tới nay, vận động viên điền kinh này vẫn còn nắm giữ cùng lúc ba kỷ lục thế giới ở các cự ly 100, 200 và 400 mét. Chẳng vậy mà Bolt không những là người Jamaica nổi tiếng nhất thế giới mà còn được mệnh danh là "người chạy nhanh nhất" trên hành tinh.

