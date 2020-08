Quảng cáo Đọc tiếp

(NHK) – Nhật sẽ theo dõi sát hoạt động của các Viện Khổng Tử của Trung Quốc. Người phát ngôn của chính phủ Nhật, ông Suga Yoshihide cho biết như trên. Cũng trong tháng này, chính quyền Mỹ quyết định tăng cường kiểm soát các hoạt động của các Viện Khổng Tử tại Mỹ, chính phủ Nhật cho biết thường xuyên phối hợp với Hoa Kỳ trong nhiều hồ sơ. Các Viện Khổng Tử thường bị nghi ngờ là cơ sở cho các hoạt động gián điệp của Bắc Kinh ớ nước ngoài.

(AFP) - Tổng thống Pháp tiếp ngoại trưởng Trung Quốc. Phủ tổng thống Pháp thông báo ông Emmanuel Macron sẽ tiếp ông Vương Nghị tại điện Elysée vào chiều thứ Sáu 28/08/2020 trong khuôn khổ "đối thoại chiến lược" Pháp-Trung. Hoa Vi, Hồng Kông, đại dịch Covid-19 sẽ là những hồ sơ chính. Ngoại trưởng Trung Quốc công du 5 nước châu Âu kể từ ngày 25/08/2020. Pháp là chặng dừng thứ ba sau Ý và Hà Lan. Sau Paris, ông Vương Nghị sẽ sang Đức và Na Uy.

(AFP) - Cảnh sát Nga thông báo mở "điều tra sơ khởi" vụ nhà đối lập Navalny bị đầu độc. Trong thông cáo ngày 27/08/2020, chi nhánh của bộ Nội Vụ Nga tại vùng Siberi cho biết "tiến hành điều tra sơ khởi vụ Alexei Navalny nhập viện hôm 20/08/2020 tại Omsk (...) tịch thu 100 đồ vật có thể là bằng chứng". Giới thân cận với nhà đối lập Navalny đánh giá "thật lạ lùng" khi chính quyền Nga cho mở điều tra một tuần lễ sau vụ việc.

(Reuters) – Vũ khí hạt nhân : Iran cho phép quốc tế thanh tra hai cơ sở bị tình nghi. Hôm qua, 26/08/2020, cơ quan năng lượng nguyên tử Iran thông báo, Teheran sẽ mở cửa cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA). Đại diện AIEA đến Iran từ ngày thứ Hai 24/08 để yêu cầu chính quyền Teheran cho thanh tra các cơ sở bị tình nghi, trong khuôn khổ các thỏa thuận của Iran với quốc tế. Chính quyền Mỹ và Israel nghi ngờ Iran sử dụng hai cơ sở này để chế tạo bom nguyên tử.

(Reuters) - Brasilia yêu cầu Bắc Kinh cung cấp bằng chứng lô thịt gà của tập đoàn Aurora xuất khẩu sang Trung Quốc nhiễm virus corona. Bộ Nông Nghiệp Brazil ngày 26/08/2020 cho biết cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông thực hiện xét nghiệm và thông báo tìm thấy vết tích siêu vi corona chủng mới trong các lô hàng xuất phát từ nhà máy SIF601 tại thành phố Xaxim, miền nam Brazil. Brasilia tiếc là cơ quan chức năng Trung Quốc đưa ra cáo buộc như trên nhưng không cho biết thêm thông tin. Trước mắt, Philippines và Hồng Kông đã quyết định tạm ngừng mua thịt gà của Brazil.

(RFI) - New Zealand : Thủ phạm vụ xả súng đền thờ Hồi Giáo ở Christchurch bị án chung thân. Brenton Tarrant bị kết án chung thân vào ngày 27/08/2020 sau ba ngày xét xử. "Kẻ giết người kinh hoàng nhất trong lịch sử New Zealand" sẽ không được kháng án và không được trả tự do trước thời hạn. Brenton Tarrant, công dân Úc, bị kết án vì giết hại 51 người thuộc cộng đồng Hồi Giáo ở Christchurch vào ngày 15/03/2019.

(RFI) - Vi phạm giãn cách xã hội phòng Covid-19, một ủy viên châu Âu về thương mại phải từ chức. Tối 26/08/2020, ông Phil Hogan, người Ailen, đã từ chức ủy viên châu Âu phụ trách thương mại sau khi tham gia một buổi gala chơi golf ngày 19/08 ở Ailen, với hơn 80 khách mời và không áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Vụ "Golfgate" cũng khiến bộ trưởng Nông Nghiệp Ailen Dara Calleary, một khách mời, phải từ chức. Ông Phil Hogan từ chức để một ghế trống ở Bruxelles, trong khi Liên Hiệp Châu Âu đang căng thẳng với Mỹ về vấn đề thương mại.

(ĐSQ Pháp tại Việt Nam) - Đội tuyển bóng đá Pháp Vô địch Thế giới 1998 sẽ thi đấu hữu nghị tại Việt Nam năm 2021. Thông tin được đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Nicolas Warnery và bộ trưởng Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện thông báo sau cuộc họp ngày 25/08/2020. Đội tuyển vô địch Pháp gồm các cựu cầu thủ quốc tế, trong đó có Didier Deschamps, Laurent Blanc, Fabien Barthez, Christian Karrembeu và Marcel Desailly. Ngoài ra phái đoàn Pháp còn có Michel Platini, cựu chủ tịch UEFA, cựu phó chủ tịch FIFA và ba lần đạt giải Quả bóng Vàng, nhà vô địch Euro 2000 Nicolas Anelka, cựu tuyển thủ của Manchester United Patrice Evra và Quả bóng Vàng 1991 Jean-Pierre Papin. Các ngôi sao sân cỏ Pháp sẽ tham gia một buổi giao hữu với khán giả Việt Nam.

(AFP) – Khí hậu bị hâm nóng sẽ làm tan hơn một nửa vành đai băng hà ở Nam Cực. Các vành đai băng ở Nam Cực giúp khối băng ở lục địa trắng ổn định. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới được công bố hôm qua, 26/08/2020, công bố trên tạp chí Nature, từ 50 đến 70% vành đai băng có nguy cơ tan chảy. Theo ước tính của các nhà khoa học Anh, chuẩn bị xuất bản, Trái đất bị mất khoảng 28.000 tỉ khối băng, riêng từ 1994 đến 2017, khiến nước biển tăng 3,5 cm trong khoảng thời gian này. Lượng băng tan nói trên mới chỉ chiếm 0,1% lượng băng toàn cầu. Đời sống hơn 1 tỉ dân tại các vùng ven biển sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp do nước biển dâng cao.

