Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Viễn Đông Nga: Hàng ngàn người lại biểu tình chống tổng thống Vladimir Putin tại Khabarovsk. Khác với những lần trước, trong cuộc biểu tình chiều ngày 29/08/2020, ngoài việc phản đối điện Kremlin vô hiệu hóa thống đốc của bang, ông Serguei Furgal và gài người thay thế ông này, còn có thêm khẩu hiệu "Putin, mời ông dùng trà". Người biểu tình tại Khabarovsk gián tiếp quy trách nhiệm cho Matxcơva trong vụ đầu độc nhà đối lập Alexei Navalny.

(AP) – Pháp không loại Hoa Vi khỏi mạng 5G nhưng ưu tiên cho các tập đoàn châu Âu. Trả lời báo chí ngày 28/08/2020 vài giờ trước khi tiếp ngoại trưởng Vương Nghị tại điện Elysée, tổng thống Macron cho biết không vì lý do "quốc tịch" mà Paris loại bất kỳ một tập đoàn nào. Tuy nhiên "có hai tập đoàn châu Âu là Ericsson và Nokia hoàn toàn đáp ứng được những đòi hỏi của Pháp" về các chuẩn mực an ninh. Do vậy, liên quan đến những mảng nhậy cảm nhất của mạng 5G, Paris thiên về các đối tác châu Âu "để bảo đảm an toàn".

(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ lại tập trận ở đông Địa Trung Hải. Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền với Hy Lạp đang căng thẳng ở phía đông Địa Trung Hải, Ankara thông báo bắt đầu tiến hành từ hôm nay 29/08/2020 các cuộc tập trận kéo dài 2 tuần ngoài khơi đảo Chypre. Tối qua chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra thông báo tiến hành các bài tập pháp tại vùng biển phía tây bắc đảo Chypre từ ngày 29/08 đến 11/09 để tàu bè qua lại tránh. Trong vùng đông Địa Trung Hải, Hy lạp cùng với một số nước châu Âu, trong đó có Pháp, cách đây ít ngày cũng đã tổ chức tập trận.

(Reuters)- Tàu cứu hộ người nhập cư trong vùng Địa Trung Hải mang tên nghệ sĩ Bansky cấp bách tìm bến đỗ. Từ đêm 28/08/2020 tàu Bansky bắn tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, xin được neo đậu vào một cảng. Lý do tàu vừa vớt được 219 thuyền nhân ngoài khơi Libya. Có một người chết trên tàu và tình hình đang xấu đi thêm. Tàu Banksy với 10 thủy thủ không đủ sức chăm sóc và bảo đảm an toàn cho các thuyền nhân.

(AFP) – Diễn viên Chadwick Boseman, nổi tiếng với vai chính trong phim Báo Đen qua đời vì bệnh ung thư hôm 28/08/2020. Chadwick mới 43 tuổi và đã mang bệnh trước khi tham gia bộ phim Black Panther. Bộ phim đầu tiên dành cho nhân vật chính là người da đen trong thế giới điện ảnh Marvel này cho phép nhà sản xuất thu về hơn 1 tỷ đô la.

(Reuters) – Với hơn 300 ca nhiễm Covid-19 một ngày và nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh, hệ thống y tế Hàn Quốc trong tình trạng căng thẳng. Tính đến ngày 29/08/2020 trên toàn quốc có 19.400 bệnh nhân, và 321 ca tử vong, ngay cả quốc gia tân tiến này lo ngại bệnh viện thiếu chỗ trong trường hợp dịch bệnh tái phát ở quy mô lớn. Tại thủ đô Seoul hiện chỉ có 4,5 % số giường ở bệnh viện được dự cho bệnh nhân Covid-19.

(AFP) – Sự cố sau vụ đốt kinh thánh Coran tại Thụy Điển, nhiều cảnh sát bị thương và hơn một chục người bị câu lưu. Cảnh sát Thụy Điển ngày 29/08/2020 cho biết sự cố xảy ra tại thành phố Malmo miền nam quốc gia Bắc Âu này kể từ chiều ngày hôm trước, sau vụ một nhóm cảm tình viên của phe cực hữu đốt kinh thánh của người Hồi Giáo. Sáng nay tình hình phần nào lắng dịu trở lại. Lãnh đạo của phong trào cực hữu Thụy Điển Rasmus Paludan không được phép đến Malmo để tổ chức một cuộc tuần hành bài đạo Hồi.

(AFP) – Đài Loan giảm bớt hạn chế với thịt nhập từ Mỹ. Hôm qua 28/08/2020, Đài Loan thông báo giảm nhẹ các điều kiện nhập khẩu thị bò và lợn từ Hoa Kỳ, một động thái được đánh giá có thể mở đường cho một thỏa thuận thương mại song phương. Quyết định được bà tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đánh giá trong một cuộc họp báo tại Đài Bắc là "bước đi quan trọng…đánh dấu bước khởi đầu của một hợp tác kinh tế" trên quy mô lớn giữa hai nước. Washington ngay lập tức đã ca ngợi bà Thái Anh Văn "có tầm nhìn của một lãnh tụ" đồng thời kêu gọi nhanh chóng triển khai quyết định trên. Quyết định của Đài Loan được đua ra trong bối cảnh tháng tới hiệp định thương mại với Trung Quốc sẽ hết hạn và Bắc Kinh dự kiến sẽ không ký tiếp thỏa thuận với Đài Bắc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký