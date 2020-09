Mỹ : TT Trump so sánh biểu tình bạo động giống « khủng bố trong nước »

Ngày 01/09/2020, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thành phố Kenosha, nơi một công dân Mỹ gốc Phi bị một cảnh sát bắn 7 phát từ sau lưng ngày 23/08. Nhiều cuộc biểu tình bạo động, đập phá đã diễn ra và vẫn còn tàn dư khi tổng thống Donald Trump đến thị sát và ủng hộ lực lượng công lực.

Chỉ còn hơn 60 ngày đến kỳ bầu cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump không ngại coi những cuộc biểu tình bạo lực như « khủng bố trong nước », đồng thời hứa tái lập « luật pháp và trật tự ».

Thông tín viên RFI Loubna Anaki tường trình từ New York :

« Donald Trump đến Kenosha với một thông điệp duy nhất : Phải ủng hộ lực lượng an ninh. Ông phát biểu : « Các chính trị gia cực tả vô trách nhiệm tiếp tục truyền bá tư tưởng rằng đất nước chúng ta, nhân viên an ninh của chúng ta là lực lượng trấn áp hoặc kỳ thị chủng tộc. Trong khi lẽ ra chúng ta phải ủng hộ lực lượng an ninh ».

Để ủng hộ, tổng thống Mỹ đã thông báo khoản ngân sách 1 triệu đô la dành cho cảnh sát Kenosha, 42 triệu đô la để bảo đảm an ninh công cộng ở bang Wisconsin và 4 triệu đô la cho các cửa hàng là nạn nhân của nạn đập phá hôi của.

Khi bị chất vấn về việc ngày càng có nhiều trường hợp bạo lực cảnh sát, ông Donald Trump đã bảo vệ nhân viên công lực, những người mà ông cho rằng đôi khi, chỉ đơn giản là không có thời gian suy nghĩ về những hành động của họ.

Ông lập luận : « Một số cảnh sát hoảng sợ ! Họ bị sức ép vô cùng lớn. Họ có thể có 15 năm kinh nghiệm và làm việc không chút tì vết. Thế rồi bỗng nhiên, họ phải đưa ra một quyết định, trong khoảnh khắc. Và nếu họ có quyết định sai lầm, thì hoặc là họ chết, hoặc là họ sẽ gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng ».

Trước đó một chút, trên kênh truyền hình Fox News, tổng thống Donald Trump đã thậm chí so sánh những nhân viên cảnh sát này như « những tay chơi gôn, lo lắng trong một trận thi đấu nên chỉ cách lỗ gôn có một mét mà cũng đánh chệch.».

Tổng thống Mỹ không gặp gia đình nạn nhân Jacob Blake, nhưng ông nói là thông cảm với họ, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành ».

