Tạp chí tiêu điểm

Hy Lạp: Rào cản tham vọng « tổ quốc biển xanh » của Thổ Nhĩ Kỳ?

Tầu tuần tra hải quân Hy Lạp ngoài khơi đảo Kastellorizo thuộc chủ quyền Hy Lạp nhưng cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ tầm 2-3 km. Ảnh chụp ngày 28/08/2020. AFP - LOUISA GOULIAMAKI

Minh Anh 20 phút

Liệu vùng biển phía đông của Địa Trung Hải có là một « Biển Đông » khác hay không ? Sự so sánh tuy có phần hơi khập khiểng do tính chất phức tạp của vấn đề với sự can dự của nhiều tác nhân. Nhưng chính sự mập mờ của những quy định pháp lý quốc tế là nguồn cội của những căng thẳng dai dẳng về phân định ranh giới lãnh hải giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, có nguy cơ biến khu vực này thành một thùng thuốc nổ tiềm tàng.