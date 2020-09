Quảng cáo Đọc tiếp

(Yonhap) - Hàn Quốc chế tạo máy bay chiến đấu nội địa 100%. Với ngân sách 7,3 tỷ đôla, chương trình chế tạo máy bay chiến đấu sau 5 năm phát động, đã đạt kết quả đúng kỳ hạn, cho dù có Covid-19. Chiến đấu cơ kiểu mẫu KF-X bắt đầu được lắp ráp kể từ hôm nay 03/09/2020. Máy bay mới sẽ thay thế các phi đội F-4 và F-5 cũ kỹ của không quân, từ 2026. KF-X có hình dạng bên ngoài tương tự như F-35A của Mỹ, nhưng trang bị hệ thống ra-đa do Hàn Quốc chế tạo. Vận tốc tối đa lên đến Mach 1,81 với tầm hoạt động 2.900 km.

(Reuters) - Mỹ ngưng đóng góp cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Như đã đe dọa, hôm qua, 02/09, Washington cho biết không đóng 80 triệu đôla vào ngân quỹ của WHO, mà sẽ dùng số tiền này tài trợ một số hoạt động thường niên của Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ sẽ chính thức rút khỏi WHO ngày 06/07/2021. Quyết định đưa ra sau khi tổng thống Trump cáo buộc WHO làm « con rối » cho Bắc Kinh trong vụ đại dịch corona.

(AFP) - Ấn Độ cấm thêm 118 ứng dụng điện thoại di động của Trung Quốc. Trong bối cảnh tình hình biên giới Ấn-Trung căng thẳng đến đổ máu, New Delhi cấm một loạt ứng dụng của Trung Quốc dành cho điện thoại di động, nhân danh bảo vệ an ninh quốc gia. Các dịch vụ games điện tử, trả tiền trên mạng và chia sẻ selfie nằm trong danh sách 118 ứng dụng bị cấm. Đầu mùa hè, Ấn Độ đã cấm một loạt 106 ứng dụng của Trung Quốc, kể cả ứng dụng chia sẻ video của TikTok.

(Reuters) - Tòa án Mỹ công nhận cơ quan tình báo Mỹ phạm luật. Vì tố cáo một kế hoạch bí mật của tình báo Mỹ nghe lén điện thoại, mà vào năm 2013, cựu nhân viên Edward Snowden bị truy nã phải lưu vong sang Nga. Thế nhưng, 7 năm sau, trong phán quyết công bố vào hôm qua 02/09, tòa phúc thẩm ở San Francisco cho rằng kế hoạch này là vi phạm pháp luật Mỹ và các viên chức lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia NSA đã nói dối khi bênh vực kế hoạch nghe lén này. Từ nơi tạm trú, Edward Snowden tuyên bố là « tôi không ngờ là các tòa án Mỹ đã kết án NSA phạm pháp lúc tôi còn sống, và trong phán quyết có kèm theo lời khen tôi đã tố giác vụ này ».

(Reuters) - Một tàu chở hàng của New Zealand mất tích ngoài khơi Nhật Bản. Lực lượng biên phòng Nhật Bản vào hôm qua, 02/09/2020, đã cứu được một người trong cuộc tìm kiếm chiếc tàu chở thủy thủ đoàn 43 người, và gần 6000 con bò. Chiếc tàu mang tên Gulf Livestock 1 đã gởi thông điệp cầu cứu khi ở phía tây đảo Amami Oshima, tây nam Nhật Bản.

(AFP) - Rohingya: Canada và Hà Lan sẽ hậu thuẫn cho Gambia trước tòa án quốc tế. Hai quốc gia trên đã thông báo vào hôm qua, 02/09/2020, ý định chính thức hậu thuẫn cho Gambia trong việc kiện Miến Điện ra trước Tòa Án Công Lý Quốc tế - CIJ hầu tránh nạn diệt chủng người Hồi Giáo Rohingya. Gambia đã được hậu thuẫn của 57 quốc gia thành viên Tổ Chức Hợp Tác Hồi Giáo, trong việc kiện Miến Điện vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1948.

(AsiaNews) - Hơn một trăm bác sĩ Indonesia hy sinh vì Covid-19. Tin từ Hiệp Hội Y khoa Indonesia cho biết do lao lực chống đại dịch siêu vi corona, do thiếu phương tiện chống lây nhiễm, mà lực lượng nhân viên y tế của Indonesia thiệt hại rất nặng nề. Chỉ riêng trong giới bác sĩ, hơn 100 người hy sinh vì nhiệm vụ chống Covid-19.

(AFP) - Liên hoan phim quốc tế Venise khai mạc, thách thức virus corona. Là một trong những sự kiện văn hóa quốc tế hiếm hoi được duy trì, Liên hoan Vensise khai mạc đêm 02/09/2020. Chủ tịch năm nay là Cate Blanchett tuyên bố khai mạc liên hoan phim lâu đời nhất thế giới, trước 100 % cử tọa đeo khẩu trang. Rất nhiều ngôi sao điện ảnh, như Dustin Hoffman, nữ đạo diễn Jane Campion... chỉ chia sẻ tình yêu nghệ thuật thứ 7 với giới hâm mộ qua cầu truyền hình.

(AFP) - Chất cortisone cho phép giảm nguy cơ tử vong Covid-19. Theo một nghiên cứu của Anh được công bố ngày 09/09/2020 sử dụng chất hydrocortisone cho phép giảm 20 % nguy cơ tử vong đối với những bệnh nhân bị nhiễm virus corona trong tình trạng nguy kịch. Đây là một thuốc kháng viêm vừa rẻ tiền, vừa cho thấy một số hiệu quả cụ thể và tránh được việc dùng máy trợ thở, theo giải thích của chuyên gia y khoa Anthony Gordon, trường đại học Imperial College, Luân Đôn.

(Reuters) - Bão Maysak đổ vào bán đảo Triều Tiên vào hôm nay 03/09/2020. Cơn bão mạnh với sức gió 140 km/giờ gây mưa to đất lở ở vùng thành phố Hàn Quốc Busan, bờ biển phía nam. Hơn 2.000 người phải di tản. Một phụ nữ đã thiệt mạng khi rơi từ cửa sổ, 120.000 hộ gia đình mất điện ở vùng phía nam này và đảo Jeju. Cảng Kimchaek ở Bắc Triều Tiên cũng bị ngập lụt.

