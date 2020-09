Tổng thống Belarus thay thế giám đốc KGB bằng một nhân vật thân Nga

via REUTERS - BelTA

Thụy My

Tổng thống Belarus, Alexandre Loukachenko hôm qua 03/09/2020 đã thay thế giám đốc cơ quan an ninh (KGB) bằng nhân vật được cho là thân Matxcơva, vào đúng ngày tiếp đón thủ tướng Nga Mikhail Michoustine tại Minsk.

Ông Loukachenko cũng thay thế thư ký Hội đồng An ninh Belarus và người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Nhà nước.

Loan báo này được đưa ra nhân chuyến viếng thăm của thủ tướng Nga Mikhail Michoustine, quan chức cao cấp nhất từ trước đến nay của Nga đến thăm Belarus kể từ khi phong trào phản kháng nổ ra tại quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Chủ nhật tuần rồi, mấy chục ngàn người Belarus tiếp tục xuống đường phản đối việc ông Loukachenko tái đắc cử, bị cho là gian lận. Thay vì đối thoại với đối lập, tổng thống quay sang Nga tìm sự ủng hộ.

Cho đến nay, tổng thống Loukachenko luôn từ chối đề nghị hội nhập kinh tế chính trị với Nga, mà theo ông là nhằm biến Belarus thành chư hầu. Nhưng hôm qua, ông Loukachenko tuyên bố Nga và Belarus là « hai nước anh em », đã « thỏa thuận được về nhiều chủ đề mà trước đó không tìm được đồng thuận ». Còn thủ tướng Nga nói rằng đã có những tiến bộ đạt được, chủ yếu về « tương lai một liên minh » Nga-Belarus.

Theo nhà phân tích Mark Galeotti ở Luân Đôn, quyết định thay thế giám đốc KGB Valéri Vakoultchik bằng ông Ivan Tertel có thể do áp lực của Matxcơva. Ông Vakoultchik luôn kịch liệt chống việc can thiệp của Nga, còn Tertel có quan hệ rất tốt với cơ quan an ninh Nga.

