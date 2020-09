Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Palao đề nghị Washington lập căn cứ quân sự. Quần đảo Palao ở Thái Bình Dương đã đề nghị Hoa Kỳ lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, tại khu vực mà Washington cố gắng ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc. Ngoài quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ, Palao còn là một trong bốn quốc gia ở Thái Bình Dương công nhận Đài Loan, do vậy Bắc Kinh không còn cho du khách từ Hoa lục đến đây. Tổng thống Palao, Tommy Remengeseau nói với bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Mark Esper khi ông đến thăm quần đảo tuần trước, là hoan nghênh Mỹ đóng quân. Palao sẵn sàng cho lập các căn cứ hải lục không quân, và đề nghị các tàu tuần duyên Mỹ thường xuyên hiện diện tại đây.

(AFP) – Công an Trung Quốc thưởng tiền để bắt người biểu tình Mông Cổ. Hôm 03/09/2020 công an Trung Quốc hứa thưởng 1.000 nhân dân tệ (124 euro) cho những ai cung cấp thông tin để bắt được trên 100 người bị nghi ngờ đã biểu tình bảo vệ ngôn ngữ Mông Cổ. Tại quận Horqin, công an phổ biến ảnh của 129 người bị truy lùng. Trong dịp khai giảng đầu tuần này, hàng ngàn người đã xuống đường tại nhiều nơi ở khu tự trị Nội Mông, phản đối việc gia tăng giảng dạy tiếng Hoa thay cho bản ngữ, hàng ngàn học sinh bãi khóa. Chính sách Hán hóa tương tự đã được áp dụng tại Tây Tạng và Tân Cương.

(AFP) – Paris lấy làm tiếc về việc Mỹ trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI). Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm qua 03/09/2020 tuyên bố việc Hoa Kỳ trừng phạt chưởng lý Tòa án Hình sự Quốc tế Fatou Bensouda là một sự « tấn công mạnh mẽ » vào tòa án này, đặt lại vấn đề về độc lập tư pháp. Ông kêu gọi Washington rút lại quyết định trên. Hồi tháng Ba, bà Bensouda đã cho phép mở điều tra về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại ở Afghanistan, chủ yếu nhắm vào quân viễn chinh Mỹ.

(PAF) - Mỹ điều máy bay ném bom B-2 Spirits và B-1 Lancers tham gia tập trận với Úc. Cuộc tập trận diễn ra vào tháng Tám giữa lực lượng luân phiên thủy quân lục chiến Mỹ ở Darwin (MRF) và Lực lượng Phòng vệ Úc (ADF), nhưng cho đến hôm qua, 03/09/2020, trang Pacific Air Forces (Lực lượng Không Quân Thái Bình Dương) mới đưa tin. Oanh tạc cơ B-2 vượt 6.424 km từ căn cứ Không Quân ở Missouri đến Úc và hoạt động tại các khu vực huấn luyện của Úc ở Delamere, Bradshaw và núi Dunley. Còn máy bay B-1B Lancers được điều từ căn cứ Andersen, trên đảo Guam. Ngoài ra, một phi đội tiếp liệu của Mỹ từ căn cứ Kedena, Nhật Bản, cũng được điều đến Darwin để tham giam tập trận với hai oanh tạc cơ. Trước đó, trong cuộc họp ngày 28/07 tại Washington, bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Mỹ - Úc đã tái khẳng định cam kết của hai bên về vùng Thái Bình Dương ổn định, an toàn và thịnh vượng.

(AFP) - Washington nghi ngờ Nga phá hoại bầu cử Mỹ. Trong một bản ghi nhớ, được AFP trích đăng ngày 04/09/2020, các chuyên gia tình báo của bộ An Ninh Nội Địa Mỹ viết : “Dường như Nga vẫn tiếp tục gia tăng chỉ trích nhắm vào cách bỏ phiếu qua bưu điện... để người dân mất niềm tin vào tiến trình bầu cử”. Chiến dịch này được Nga tiến hành ít nhất là từ tháng 03/2020, thông qua truyền thông Nhà nước và các mạng xã hội, nhằm gây bất lợi cho ứng viên Dân Chủ Joe Biden. Tổng thống đương nhiệm Donald Trump liên tục tố cáo nguy cơ gian lận bầu cử qua đường bưu điện.

(Bustle) – Phim Hoa Mộc Lan phiên bản mới bị kêu gọi tẩy chay. Phim Hoa Mộc Lan (Mulan) phiên bản mới chuyển thể từ phim hoạt hình vừa ra mắt hôm nay 04/09/2020, nhưng trên mạng xã hội đã nở rộ những lời kêu gọi tẩy chay với hashtag #BoycottMulan. Đó là vì nữ diễn viên Lưu Diệc Phi (Liu Yifei) đóng vai chính trong phim này từng tuyên bố một cách thách thức là cô ủng hộ cảnh sát Hồng Kông, nói rằng phong trào biểu tình Hồng Kông « thật đáng xấu hổ ». Các nhà hoạt động Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan trong « Liên minh trà sữa » đều đồng lòng đòi tẩy chay, trong đó có Hoàng Chi Phong. Một người dùng Twitter viết, làm thế nào cô ta có thể ủng hộ sự thô bạo của cảnh sát Hồng Kông trong khi đóng vai một người hùng chống áp bức ?

(Reuters) – Tòa sơ thẩm Slovakia tha bổng một nghi phạm trong vụ sát hại nhà báo điều tra Jan Kuciak. Vụ án nhà báo điều tra về các đường dây tham nhũng, xã hội đen, cùng vợ chưa cưới bị sát hại năm 2018, gây chấn động tại châu Âu. Việc Tòa sơ thẩm Slovakia tha bổng bị cáo, doanh nhân Marian Kocner, khiến bên nguyên đơn bàng hoàng. Phía nguyên đơn cho biết đã yêu cầu khiếu nại phúc thẩm.

(NHK) - Hơn 70 nước họp bàn chống Biến đổi khí hậu. Hôm qua, 03/09/2020, hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đã họp qua cầu truyền hình, dưới sự chủ tọa của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, để bàn về biến đổi khí hậu, và các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu của Thỏa thuận khí hậu Paris 2015. Hội nghị do Nhật Bản chủ trì. Riêng đối với Nhật Bản, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nhật chấm dứt đầu tư cho các nhà máy than đá bên ngoài lãnh thổ, và cam kết thực hiện trung hòa về khí thải trước năm 2050.

