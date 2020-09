Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Hồng Kông: Biểu tình chống hoãn bầu cử Nghị Viện, gần 100 người bị bắt. Lãnh đạo Hồng Kông thân Bắc Kinh, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, hoãn bầu cử một năm, với lý do đại dịch Covid. Quyết định bị đối lập phản đối dữ dội. Hôm nay, 07/09/2020, đúng vào ngày lẽ ra cuộc bầu cử phải diễn ra, nhiều người dân Hồng Kông xuống đường phản đối quyết định của chính quyền. Cảnh sát bắt giữ ít nhất 90 người, trong đó có ba nghị sĩ đối lập. Nhìn chung, biểu tình tại Hồng Kông gần như bị cấm hoàn toàn trong năm nay, với lý do an ninh và đại dịch.

(AFP) - Bão dữ Haishen tiến vào Nhật Bản. Mưa to và gió mạnh 252km/giờ, bão Haishen sẽ tiến vào vùng Amani, gần Kyushu, một trong những đảo lớn của Nhật, vào đêm Chủ Nhật 06/09/2020 và sáng thứ Hai 07/09. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, sau khi quét ngang một vùng Biển Hoa Đông, cuồng phong sẽ đi về hướng Hàn Quốc. Để tránh bị siêu vi corona lây lan, nhiều người dân Kyushu thuê phòng khách sạn thay vì đến các cơ sở tạm trú đã đầy người, theo báo cáo của các cơ quan cứu cấp.

(AFP) – Bắc Triều Tiên đối phó với bão Maysak : Kim Jong Un huy động 12.000 đảng viên. Trận bão lớn Maysak, dự kiến thứ Ba 08/09, sẽ ập vào bán đảo Triều Tiên. Theo KCNA, hôm nay, 06/09, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra lệnh cho 12.000 đảng viên chuẩn bị sẵn sàng đến hai tỉnh nông thôn đã khắc phục thiệt hãi do bão.

(RFI) - Donald Trump lại ra quyết định gây chia rẽ dân Mỹ. Chủ nhân Nhà Trắng ra lệnh hủy bỏ các khóa học chống kỳ thị sắc tộc trong chính quyền liên bang. Mục tiêu của chương trình này là giúp giới công chức da trắng ý thức là họ được nhiều ưu tiên trong xã hội trong nhiều lãnh vực từ giáo dục, thuê nhà cho đến công ăn việc làm, nhờ vào màu da trắng. Đối với tổng thống Donald Trump, chương trình chống kỳ thị da màu thật ra là "tuyên truyền chống Mỹ và phân biệt đối xử", theo thông cáo của Nhà Trắng hôm thứ Bảy 05/09/2020.

(AFP) – Vac-xin Covid-19 : Ứng cử viên phó tổng thống Mỹ không tin lời hứa suông của Donald Trump. Về khả năng nước Mỹ có được vac-xin chống Covid 19 hay không, trước ngày bầu cử tổng thống, như tổng thống mãn nhiệm Donald Trump hứa hẹn, bà Kamala Harris, ứng cử viên phó tổng thống, đảng Dân chủ, hôm qua, trả lời phỏng vấn CNN, ứng cử viên phó tổng thống Mỹ nói bà hoàn toàn không tin vào lời hứa suông của tổng thống mãn nhiệm, không dựa trên bằng chứng khoa học nào.

(AFP) – Covid 19 : WHO cảnh báo không thể có vac-xin đại trà trước giữa năm tới 2021. Hôm 04/09, Tổ Chức Y Tế Thế Giới điểm lại thực trạng chế tạo vac-xin ngừa Covid-19 hiện nay, và cho biết khá nhiều nơi đã bắt đầu chuyển sang tiến hành thử nghiệm vac-xin giai đoạn 3. Ít nhất có từ 6 đến 9 « ứng cử viên » vac-xin cho giai đoạn này. Tổng thư ký WHO cũng nhấn mạnh là WHO sẽ không đứng ra để bảo đảm cho bất cứ vac-xin nào, nếu loại vac-xin đó không bảo đảm hiệu quả, và an toàn.

