Quảng cáo Đọc tiếp

(Yonhap) : Ngoại giao là « con đường duy nhất » dẫn đến hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Trên đây là phát biểu của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres được đăng trên mạng YouTube ngày 07/09/2020 nhân Diễn Đàn Thế Giới vì Hòa Bình do bộ Thống Nhất Hàn Quốc tổ chức hàng năm. Ông Guterres cũng kêu gọi hai miền Triều Tiên và Hoa Kỳ tái khởi động những nỗ lực ngoại giao và cuộc đối thoại đang bị ngưng trệ vì, theo ông, « cộng đồng quốc tế muốn thấy tiến bộ » về vấn đề này.

(AFP) - Gần 300 người Rohingya cập bờ biển Indonesia. Họ rời khu tập trung ở Bangladesh vào đầu tháng 02/2020, lênh đênh trên biển gần 7 tháng, trước khi cập bờ biển phía bắc đảo Sumatra, gần làng Ulong Blang. Theo chi nhánh của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, cơ quan hiện đang chăm sóc những người này, có 14 trẻ em và 181 phụ nữ trong số trên.

(RFI) - Tư pháp Anh mở phiên xử về dẫn độ Julian Assange sang Mỹ. Từng bị hoãn vì dịch Covid-19, phiên xử được bắt đầu ngày 07/09/2020. Nhà sáng lập trang WikiLeaks tìm mọi cách để không bị dẫn độ sang Mỹ theo yêu cầu của Washington để xét xử ông với cáo buộc phát tan hơn 700.000 tài liệu mật về hoạt động ngoại giao và quân sự của Mỹ, trong đó có liên quan đến Irak và Afghanistan. Nếu bị xét xử tại Mỹ, Julian Assange có nguy cơ bị kết án đến 175 năm tù.

(AFP) - Thế Vận Hội Tokyo 2021 vẫn diễn ra dù hết hay không hết dịch Covid-19. Trong buổi phỏng vấn qua điện thoại với AFP ngày 07/09/2020, chủ tịch Ủy ban điều phối Thế Vận Hội Coates khẳng định Thế Vận Hội Tokyo sẽ bắt đầu ngày 23/07/2021. Vẫn theo ông Coates, sau khi lùi lại ngày khai mạc, chính phủ Nhật Bản « không hề từ bỏ » dù « trách nhiệm rất lớn ».

AFP- Novak Djokovic bị loại khỏi US Open vì một lỗi hy hữu. Hôm qua 06/09/2020, cây vợt số 1 thế giới, người Serbia, đã bị loại tại vòng 1/8 vì lỗi đánh bóng trúng một nữ trọng tài biên của trận đấu. Khi Djokovic bị dẫn trước 6-5 trong ván đấu với tay vợt Tây Ban Nha Pablo Carreno, có lẽ vì thất vọng, đã đánh quả bóng anh còn trong tay về hướng cuối sân mà không nhìn. Quả bóng đã đi trúng vào cổ của một nữ trọng tài biên ở cuối sân khiến bà hét lên và ngã vật ra. Sau ít phút hội ý, cho rằng hành động của Djokovic là phi thể thao, tổ trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của tay vợt số 1 thế giới, dù anh ra sức thanh minh cú đánh bóng của anh hoàn toàn không chủ ý gì và đã đến xin lỗi nữ trọng tài.

AFP- Đàm phán hậu Brexit bế tắc, Luân Đôn đòi có thỏa thuận trước 15/10. Các cuộc thương lượng về quan hệ của Anh Quốc với Liên Âu sau Brexit bước vào giai đoạn cuối, thủ tướng Boris Johnson cảnh báo là phải tìm được một thỏa thuận thương mại trước ngày 15/10, nếu không, Anh sẽ không áp dụng hiệp định ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Vòng thương lượng thứ 8 giữa Vương Quốc Anh và Liên Âu về các quan hệ hậu Brexi mở ra kể từ đầu tuần này. Anh đã chính thức chia tay với EU từ ngày 31 tháng Giêng năm nay, gần 4 năm sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử. Nhưng hiện tại Anh vẫn bị chi phối bởi các quy định của Liên Âu cho đến tận cuối năm, hai bên đã cố gắng ký được thỏa thuận về tự do mậu dịch.

(RFI) – Căng thẳng Ấn Độ và Trung Quốc : 5 phu khuân vác Ấn Độ mất tích. Năm người này vừa là hướng dẫn viên du lịch, vừa là phu vận chuyển tiếp tế cho quân đội Ấn Độ tại những vùng núi hẻo lánh trên dãy Himalaya. Theo thông tín viên Côme Bastin tại New Dehli, năm phu khuân vác này dường như đã bị quân đội Trung Quốc, đóng quân dọc theo đường biên giới Mac-Mahon, bang Arunachal Pradesh, bắt cóc. Thông tin đầu tiên do người anh của một trong 5 người mất tích loan báo hiện đang được các lực lượng an ninh địa phương kiểm chứng.

(La Dépêche) – XB-1 tiếp nối huyền thoại Concorde. Hãng Boom Supersonic sẽ trình làng hình mẫu chiếc XB-1, chiếc máy bay siêu thanh tương lai, vào ngày 07/10/2020. Từ năm 2014, hãng này có trụ sở tại Colorado tại Mỹ đặt cược nhiều vào dự án mang tên « Overture ». Năm 2019, dự án nâng vốn đầu tư lên thành 87 triệu euro và đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ nhiều quỹ đầu tư và một số tập đoàn công nghệ cao tại Mỹ như Google, Airbnb hay Drpbox.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký