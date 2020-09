Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Afghanistan : Khủng bố ở Kabul, ít nhất 10 người chết. Vụ khủng bố xảy ra ngày 09/09/2020 nhắm vào một đoàn xe của Amrullah Saleh, phó tổng thống thứ nhất của Afghanistan, một người nổi tiếng chống Taliban. Ông Saleh cho biết chỉ « bị thương ở mặt và ở tay ». Tuy nhiên, 10 thường dân làm việc trong khu vực đã bị thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Phe Taliban phủ nhận là thủ phạm vụ nổ.

(Reuters) - Hơn 1 tỉ người phải di cư từ nay đến năm 2050. Bài nghiên cứu của Viện Kinh tế và Hòa bình (Institut for Economics and Peace, IEP) của Úc, được Reuters trích dẫn ngày 08/09/2020, nêu một số lý do : dân số tăng nhanh, thiếu nguồn lương thực và nước, nguy cơ đối mặt với thiên tai. Khoảng 10 tỉ người trên thế giới từ nay đến năm 2050 sẽ chạy đua tìm kiếm các nguồn tài nguyên và có nguy cơ xung đột. Theo thẩm định của IEP, khoảng 1,2 tỉ người sống ở các vùng khó khăn như Nam Sahara ở châu Phi, Trung Á và Trung Đông có thể phải di cư.

(Reuters) - Tổng thống Mỹ sắp thông báo rút thêm quân ở Irak. Theo một đại diện của chính quyền Mỹ, tổng thống Trump có thể sẽ ra thông báo trong ngày 09/09/2020. Hiện Mỹ có khoảng 5.200 quân được triển khai ở Irak để chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

(Reuters) - Jeff Bezos vẫn giầu nhất Hoa Kỳ, tổng thống Trump thụt hạng. Với 179 tỉ đô la tài sản ròng, chủ nhân trang Amazon vẫn đứng đầu danh sách những người giầu nhất Hoa Kỳ, theo trang Forbes ngày 08/09/2020. Trong khi đó, tổng thống Mỹ bị tụt hạng, từ hạng thứ 275 xuống 352 trong danh sách, do tác động của dịch Covid-19. Ông Eric Yuan, tổng giám đốc Zoom, ứng dụng trao đổi trực tuyến rất được ưa chuộng, là một trong số 18 tỉ phú mới trong danh sách của Forbes, với tổng tài sản ròng là 11 tỉ đô la.

(Fox News) - Trump được đề cử cho giải Nobel Hòa bình. Christian Tybring-Gjedde, một nghị sĩ Na Uy, đã đề cử tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình, vì những nỗ lực của ông trong việc đạt đến một hiệp định hòa bình « lịch sử » giữa Israel và Liên Hiệp Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập. Theo ông Tybring-Gjedde, hiệp định nói trên có thể giúp cho Trung Đông trở thành « một vùng hợp tác và thịnh vượng ». Vị nghị sĩ Na Uy khẳng định ông không phải là một « fan » của tổng thống Trump. Cho tới nay đã có 4 tổng thống Mỹ được trao giải Nobel Hòa bình : Roosevelt 1906, Wilson 1920 et Carter 2002, Obama năm 2009.

(Reuters) - Hoa Kỳ sẽ cấm nhập sợi và cà chua từ vùng Tân Cương. Một phát ngôn viên của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết là các viên chức của cơ quan này đang chuẩn bị ban hành lệnh cấm nhập các sản phẩm sợi và cà chua từ vùng Tân Cương của Trung Quốc, do có những cáo buộc về lao động cưỡng bức ở vùng này. Chính quyền Trump đã dự kiến thông báo hành động nói trên vào hôm qua, 08/09/2020, nhưng đã dời lại đến cuối tuần, do vấn đề lịch trình. Đây sẽ là biện pháp chưa từng có của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ và hành động này chắc chắn sẽ làm tăng thêm căng thẳng Mỹ-Trung.

(AFP) - Hỏa hoạn tại trại đón nhân người tị nạn Moria trên đảo Lesbos, Hy Lạp. Vào rạng sáng ngày 09/09/2020 nhân viên cứu hỏa đã phải can thiệp để dập tắt nhiều đám cháy trong trại tị nạn, nơi có hơn 12.000 người lưu trú. Gần như toàn bộ khu trại Moria bị hư hại. Theo truyền thông địa phương, chính một số người nhập cư phóng hỏa để phản đối các điều kiện họ bị cách ly, tránh để dịch Covid-19 lây lan.

(AFP) - Hạn hán đe dọa khai tử kênh Panama. Cơ quan quản lý kênh đào Panama ngày 08/09/2020 báo động đang cần thêm ít nhất 1,4 tỷ mét khối nước để con kênh này hoạt động bình thường. Công trình dài 77 cây số này là nơi chung chuyển của 3,5 % lượng hàng mua bán trên thế giới. Nạn hạn hán đe dọa sự tồn tại của kênh Panama được khánh thành từ năm 1914 nối liền Đại Tây Dương với Thái Bình Dương.

(Reuters) - GDP trên thế giới giảm 1,5 % do các trường học trên thế giới phải đóng cửa dưới tác động của dịch Covid-19. Báo cáo của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế - OCDE công bố hôm 08/09/2020 đưa ra kết luận như trên và báo động bất bình đẳng trong xã hội gia tăng do các trường học phải đóng cửa. OCDE kêu gọi các chính phủ đặc biệt đẩy mạnh chính sách đào tạo cho giới trẻ.

(AFP) - Hàng trăm tổ chức phi chính phủ kêu gọi Ủy ban Quốc Tế Thế Vận Hội Olympic gia tăng áp lực với Bắc Kinh về nhân quyền nhân sự kiện Trung Quốc chuẩn bị tổ chức Thế Vận Hội mùa đông 2022. Trong bức thư ngỏ gửi đến CIO hôm nay (09/09/2020) 160 tổ chức phi chính phủ lên án Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Cùng ngày 300 tổ chức khác yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho mở điều tra về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc.

(AFP) - Đưa hài cốt của hai thi sĩ Rimbaud và Verlaine vào điện Panthéon. Một nhóm trí thức Pháp ngày 09/09/2020 kêu gọi tổng thống Emmanuel Macron vinh danh hai nhà thơ của thế kỷ 19 này, ngang hàng với những văn hào như Voltaire, Rousseau hay Alexandre Dumas, Victor Hugo ... Lý do Rimbaud và Verlaine là hai nhà thơ nổi tiếng nhất của Pháp trên thế giới, những tác phẩm của hai ông được toàn cầu trân trọng và văn thơ của họ là những tuyệt tác được phân tích nhiều nhất của nền văn học Pháp. Điện Panthéon là nơi nước Pháp vinh danh các vĩ nhân.

