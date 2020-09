Quảng cáo Đọc tiếp

(RFI) - Lễ an táng nguyên giám đốc Giáo xứ Việt Nam Paris. Thánh lễ an táng Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh, nguyên giám đốc Giáo xứ Việt Nam Paris, đã được cử hành ngày 10/09/2020 tại nhà thờ Saint-Sulpice, Paris. Đức Ông Mai Đức Vinh đã từ trần ngày 05/09 tại một bệnh viện ở Paris. Sinh năm 1935 tại Thanh Hóa, chịu chức linh mục năm 1965 tại Vĩnh Long, Đức Ông Mai Đức Vinh đã được bổ nhiệm làm giám đốc Giáo xứ Việt Nam Paris vào năm 1980 và đã đảm nhận trọng trách này cho đến năm 2017. Ban Việt ngữ RFI xin thành kính phân ưu với gia đình Đức Ông Mai Đức Vinh và Giáo xứ Việt Nam Paris.

(Reuters) - Chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát Đài Loan ngày thứ hai liên tiếp. Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết nhiều chiến đấu cơ SU-30 và máy bay vận tải Y-8 nằm trong số các phi cơ Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận dạng hàng không phía tây nam của Đài Loan sáng 10/09/2020. Bộ Quốc Phòng Đài Loan kêu gọi đích danh « Đảng Cộng Sản Trung Quốc » ngừng các hành động « phá hoại hòa bình và ổn định khu vực ».

(AFP ) - Trung Quốc lên án Mỹ « truy bức chính trị ». Ngày 10/09/2020, Bắc Kinh lên án Washington « truy bức chính trị » và « kỳ thị sắc tộc » sau khi bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 09/09 thông báo hủy visa của hơn 1.000 sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc bị tình nghi hoạt động gián điệp ở Mỹ. Vào cuối tháng 5, Washington thông báo sẽ cấm nhập cảnh vào Mỹ những sinh nào có liên hệ với quân đội Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước. Hiện có gần 370.000 sinh viên Trung Quốc đang học ở Hoa Kỳ, đông nhất trong số các sinh viên ngoại quốc.

(AFP) - Nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ : Nhà Trắng bị tố che giấu thông tin. Ngày 09/09/2020, một quan chức tình báo Hoa Kỳ tố cáo Nhà Trắng đã ra lệnh cho ông ngưng chuyển lên các thông tin về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, và chỉ nên tập trung vào tình hình Iran và Trung Quốc. Theo các cơ quan tình báo Mỹ, Matxcơva đã can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, góp phần giúp cho ông Donald Trump đắc cử. Êkíp tranh cử của Trump thì bị cáo buộc thông đồng với Nga.

(AFP) - Một nhà báo Mêhicô bị chặt đầu. Thi thể bị chặt đầu của một phóng viên nhật báo El Mundo đã được tìm thấy ngày 09/09/2020 tại một vùng có nhiều bạo lực ở bang Veracruz, miền đông Mêhicô, theo thông báo của cảnh sát và của các tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Mêhicô bị xem là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo, với hơn 100 phóng viên bị sát hại kể từ năm 2000. Theo Phóng viên không biên giới, Julio Valdivia là nhà báo thứ năm bị giết ở Mêhicô trong năm 2020.

(AFP) - Hỗ trợ khẩn cấp trại tị nạn bị cháy trên đảo Lesbos, Hy Lạp. Trại tị nạn trên hòn đảo Hy Lạp, với khoảng 12.700 người xin tị nạn tại châu Âu, bị lửa tàn phá từ vài ngày nay. Ngày 10/09/2020, đã có một chiếc tàu lớn chuyên chở khách đã cập bến đảo này, để cung cấp chỗ ở tạm thời cho hàng nghìn người tị nạn không nơi nương tựa. Trại Mori là trại lớn nhất, nhưng cũng nổi tiếng là trại tị nạn có điều kiện sống tồi tệ nhất của Hy Lạp. Hiện tại, trại này đã chứa gấp bốn lần khả năng thiết kế. Ủy Ban Châu Âu cho biết sẽ đưa ngay lập tức 400 em nhỏ vào đất liền. Hàng nghìn người biểu tình tại nhiều thành phố nước Đức để yêu cầu chính quyền cứu giúp người tị nạn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký