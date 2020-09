Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) – Tokyo tăng cường khả năng phòng thủ chống tên lửa. Hội Đồng Quốc Gia An Ninh khuyến cáo Nhật Bản cần tăng cường khả năng "răn đe" ngăn ngừa các vụ tấn công bằng tên lửa, trong đó bao gồm từ tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên, tên lửa hành trình đến drone do "một số đối thủ khác" của Tokyo triển khai. Trong thông cáo ngày 11/09/2020 cơ quan này cho biết từ nay đến cuối năm sẽ công bố một chiến lược an ninh mới. Truyền thông Tokyo cho biết chiến lược đó sẽ tập trung vào Trung Quốc.

(Asahi Shimbun) – Trung Quốc là một "mối đe dọa đối với an ninh Nhật Bản". Báo Asahi Shimbun hôm 11/09/2020 trích lời bộ trưởng Quốc Phòng Taro Kono phát biểu cách nay hai hôm với Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế CSIS nhân kỷ niệm 60 năm mối liên kết Mỹ-Nhật. Trong bài diễn văn qua cầu truyền hình, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật nhắc lại trước đây, trong cương vị ngoại trưởng ông đã từng phải thận trọng về lời ăn tiếng nói và xem Trung Quốc là một mối "quan ngại nghiêm trọng", nhưng là người đứng đầu bộ Quốc Phòng thì ra đã trở thành một "mối đe dọa đối với an ninh Nhật Bản". Theo ông Taro Kono điều đáng lo ngại là Bắc Kinh tăng cường khả năng quân sự và áp đặt các chuẩn mực của Trung Quốc với công đồng quốc tế.

(AFP) – Ngành công nghệ cao của Mỹ được huy động chống tin tặc can thiệp vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Ngày 10/09/202 tập đoàn Microsoft thông báo phát hiện các vụ tấn công trên mạng xuất phát từ Trung Quốc và Nga nhắm vào các hơn 200 tổ chức có liên hệ đến các cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ. 10 ngày trước đó Facebook loan báo đã phá vỡ một đường dây của một nhóm có liên hệ với tổ chức IRA thân Kremlin. Youtube và Facebook cũng như Twitter cho biết đang chuẩn bị đối phó với những "kịch bản tai hại nhất" trong trường hợp các mạng xã hội bị lợi dụng vì mục tiêu chính trị.

(AFP) – Liên hoan phim quốc tế Toronto, một mùa festival ảo. Liên hoan điện ảnh Toronto, Canada 2020 khai mạc đêm 10/09/2020. Bình thường thành phố Toronto là điểm hẹn của triệu người yêu nghệ thuật thứ bảy vào mỗi đầu tháng 9 hàng năm. Nhưng với dịch Covid-19, không một bộ phim nào được chiếu trong các rạp xi-nê. Khán giả được mời xem phim ngoài trời từ xe hơi của mình. Do Mỹ và Canada vẫn đóng cửa biên giới, không một ngôi sao điện ảnh nào của Hollywood đến được Toronto. Liên hoan năm nay bế mạc vào ngày 20/09/2020.

(RFI) – Nhiều cơ hội mua rượu vang ngon và rẻ nhờ Covid-19. Hội chợ rượu vang tại Pháp bắt đầu mở ra trong suốt tháng 9/2020. Theo giới trong ngành virus corona, hàng quán phải đóng cửa trong nhiều tháng, thêm vào đó là chính sách tăng thuế đánh vào rượu Pháp của chính quyền Trump khiến các nhà sản xuất Pháp điêu đứng. Viện nghiên cứu Nielsen chuyên về chính sách tiêu thụ, cho biết một chai rượu vang ngon của vùng Bordeaux hay Cottes du Rhônes nhăm nay giá chỉ khoảng 15 euro thay vì 25 euro như mọi khi.

(Reuters) – Nghị Viện Châu Âu loại bà Aung San Suu Kyi ra khỏi sự kiện giải nhân quyền Sakharov. Trong một tuyên bố ngày 10/09/2020, Nghị Viện Châu Âu cho biết là lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ không còn được mời tham dự sự kiện trao giải thưởng nhân quyền Sakharov của định chế này, một giải thưởng mà bà đã được trao vào năm 1990. Đây là biện pháp « trừng phạt » của Nghị Viện Châu Âu trước lập trường của bà Suu Kyi làm ngơ trước các cáo buộc diệt chủng tại Miến Điện.

