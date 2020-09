Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Mỹ tố cáo Bắc Kinh « leo thang » căng thẳng. Một phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Mỹ, xin ẩn danh, ngày 12/09/2020 cho rằng quyết định hạn chế một số hoạt động của các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc là một hành động « leo thang », và thông báo mới của Trung Quốc còn có mục tiêu nhắm vào cơ quan đại diện của Mỹ tại Hồng Kông. Theo giải thích của phát ngôn viên này, « yêu cầu mới của Trung Quốc là các công dân Mỹ và gia đình họ có làm việc cho các tổ chức quốc tế hoạt động tại Trung Quốc phải cho biết trước các cuộc họp ». Vị phát ngôn viên này khẳng định « Yêu cầu phải thông báo trước kể từ giờ được áp dụng cho cả công dân Mỹ không có liên quan đến chính phủ Mỹ. Chúng tôi chưa hề có một đòi hỏi như vậy đối với công dân của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ».

(PTI) - Ấn Độ Dương: Mỹ- Madives hợp tác an ninh. Trong bối cảnh đối phó với sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và quốc đảo Madives ký thỏa thuận hợp tác phòng thủ chung, hỗ trợ nhau trong công tác duy trì hòa bình. Theo thông báo của Lầu Năm Góc hôm thứ Bảy 12/09/2020, đây là bước đầu tiên để hai nước tiến tới một hiệp định đối tác chiến lược trong tương lai.

(RFI) – Người Mông Cổ trên thế giới biểu tình chống chính sách Hán hóa của Bắc Kinh. Nhiều cuộc tập hợp của cộng đồng người Mông Cổ trước các tòa đại sứ của Trung Quốc ở nhiều nước cùng lúc diễn ra như tại Tokyo (12/09) và tại Paris lúc 10 giờ 30 ngày 13/09/2020, nhằm phản đối chính sách Hán hóa của Bắc Kinh tại vùng Nội Mông. Theo nguồn tin riêng của RFI, một cuộc biểu tình lớn quy tụ các sắc dân Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Hồng Kông,… sẽ được tổ chức tại Paris ngày 03/10/2020. Ngoài ra, ngày 09/10, lễ dựng một chiếc ghế trống to lớn bằng thép do nghệ sĩ Wang Keping thiết kế sẽ được tổ chức tại Paris trước nhà hát Ariane Mnouchkine với sự hiện diện của bà Lưu Hà, góa phụ Lưu Hiểu Ba, Nobel Hòa Bình năm 2010.

(AFP) – Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi hành động nhiều hơn vì môi trường. Lời kêu gọi này được lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đưa ra ngày 12/09/2020 nhằm gởi đến các lãnh đạo khối G7. Theo ông, người nghèo là những đối tượng phải gánh chịu thiệt thòi nhiều nhất từ các thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu gây ra.

(Reuters) - Thái Lan: Chính quyền yêu cầu Đại Học ngăn sinh viên biểu tình. Các viên tỉnh trưởng do chính phủ bổ nhiệm đã gửi thư mời ban giám hiệu các trường đại học ở mỗi địa phương làm việc vào lúc sinh viên Thái chuẩn bị một ngày biểu tình lớn tại Bangkok. Cuộc biểu tình được dự trù vào ngày 19/09/2020 huy động sinh viên toàn thể các đại học Thái Lan với yêu sách 10 điểm cải cách chế độ. Tin chính quyền yêu cầu đại học can thiệp được một thượng nghị sĩ tiết lộ.

(AFP) - Belarus : Biểu tình chống chính phủ, hàng chục người bị bắt. Ngày 12/09/2020, ít nhất 5.000 người đã tụ tập về thủ đô Minsk, Belarus, yêu cầu chính phủ trả tự do cho bà Maria Kolesnikova, một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng phản đối. Hàng chục người đã bị cảnh sát bắt giữ. Nhà đối lập này đã mất tích kể từ hôm thứ Hai, 07/09/2020, sau khi bị một nhóm người trùm kín mặt bắt cóc tại một con phố ở Minsk. Trong một thông cáo do luật sư của bà công bố, nhà đối lập cho biết là bà bị các nhân viên an ninh đưa ra biên giới với Ukraina lúc nửa đêm.

(AFP) – Pháp : Áo Vàng hụt hơi vì dịch Covid-19 ? Tổng cộng trên cả nước có khoảng 8.500 người xuống đường biểu tình, tại Paris là 2.500 người. Con số này thấp hơn rất nhiều so với dự kiến. Tuy nhiên, nhiều vụ xô xát giữa phe Áo Vàng và lực lượng an ninh đã xảy ra. Đến 20 giờ, cảnh sát cho biết có khoảng 287 người bị bắt. Cho dù ngày khởi động lại phong trào thời hậu Covid-19 không thành công như mong muốn, nhưng phe Áo Vàng muốn cảnh báo rằng dù « phong trào đã hụt hơi, nhưng những người Áo Vàng vẫn còn đó ».

(RFI) - Iran xử tử một vận động viên đô vật 27 tuổi. Bị kết án tử hình sau đợt biểu tình bị quy kết là « bạo động » vào tháng 11/2018, Navid Afaki, vận động viên đô vật Iran bị treo cổ ngày hôm qua, theo tin chính thức. Theo cáo trạng, thần tượng của giới trẻ Iran đã giết một công chức chính phủ. Cho dù mạng xã hội và Ủy ban Thế Vận Quốc Tế can thiệp, chính quyền Iran phớt lờ với lý do « gia đình nạn nhân yêu cầu ». Thế nhưng, theo luật sư biện hộ, vụ hành quyết diễn ra một ngày trước khi Afaki gặp gia đình nạn nhân xin tha thứ, để được ân xá theo luật truyền thống. Theo Ân Xá Quốc Tế, Navid Afaki nhận tội giết người vì bị tra tấn ép cung.

(Reuters) - Mostra Venise: Phim « Nomadland » (Miền Đất Du Mục) của nữ đạo diễn Mỹ gốc Hoa đoạt giải Sư Tử Vàng. Triệu Đình (Choe Zhao), sinh năm 1982 tại Bắc Kinh, quốc tịch Mỹ có một chổ đứng vững chắc tại Hollywood. Cuốn phim thứ ba của nhà đạo diễn trẻ là câu chuỵện một góa phụ Mỹ, ở tuổi 60, một ngày đẹp trời, lên chiếc camping-car, nay đây mai đó trên các nẻo đường miền tây và sống với công việc lặt vặt. Đây là giải pháp « thoát nợ » của một người dân Mỹ trung lưu bị khủng hoảng tài chính làm khốn khó, theo một quyển tiểu thuyết cùng tên của Jessica Bruder.

