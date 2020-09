Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Vụ 39 di dân Việt chết trong xe tải ở Anh : 7 người lãnh án tại Việt Nam. Bốn người Việt Nam từ 26 đến 36 tuổi hôm qua 14/09/2020 đã bị tòa án Hà Tĩnh tuyên phạt từ 2 năm rưỡi đến 7 năm rưỡi tù giam vì « tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài ». Ba người còn lại lãnh án treo. Hôm 23/10/2019, xác của 39 người gồm 31 nam và 8 nữ trong đó có hai thiếu niên 15 tuổi đã được phát hiện trong một xe container lạnh ở khu công nghiệp Grays, phía đông Luân Đôn. Tất cả đều chết vì nghẹt thở, hầu hết là người gốc Hà Tĩnh. Nhiều người tại Anh đã bị kết án vì tội ngộ sát, trong đó có tài xế xe tải là Maurice Robinson và một người môi giới Ireland tên Ronan Hugues, 13 nghi can bị khởi tố ở Pháp và 13 người khác chuẩn bị ra tòa ở Bỉ.

(AFP) – Vatican tin tưởng sẽ gia hạn thỏa thuận với Bắc Kinh. Nhân vật số hai của Tòa Thánh, Hồng y Pietro Parolin hôm qua 14/09/2020 bày tỏ sự tin tưởng vào việc gia hạn thỏa thuận lịch sử ký cách đây hai năm với Trung Quốc về việc phong chức giám mục, sẽ hết hạn vào tháng 10. Theo đó, Đức giáo hoàng Phanxicô đã công nhận 8 giám mục do Bắc Kinh phong chức mà không thông qua Tòa Thánh. Trên nguyên tắc, với thỏa thuận này việc phong chức giám mục tại Trung Quốc trong tương lai là do Đức giáo hoàng quyết định, như ở các nước khác trên thế giới. Tuy nhiên vấn đề các giám mục do Vatican phong chức nhưng không đuợc Bắc Kinh nhìn nhận vẫn chưa được giải quyết. Thỏa thuận chỉ liên quan đến tôn giáo, không nhằm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Trung Quốc, bị cắt đứt năm 1951, hai năm sau khi đảng cộng sản lên nắm chính quyền.

(AFP) – Tổng thống Mỹ đe dọa trả đũa « mạnh gấp 1.000 lần » nếu Iran tấn công. Tổng thống Donald Trump hôm qua 14/09/2020 hứa hẹn rằng Hoa Kỳ sẽ đáp trả « mạnh gấp 1.000 lần » trước mọi cuộc tấn công của Iran, sau khi có tin trên báo chí là Teheran âm mưu ám sát nữ đại sứ Mỹ tại Nam Phi, bà Lana Marks. Theo trang Politico, mối nghi ngờ này của tình báo Mỹ bắt đầu từ mùa xuân và trở nên cụ thể hơn trong những tuần vừa qua, cho rằng Teheran muốn trả thù vụ Mỹ tiêu diệt tướng Qassem Soleimani hồi tháng Giêng. Bộ Ngoại Giao Iran bác bỏ nguồn tin « vô căn cứ ».

(AFP) – Hoa Kỳ sẽ ngăn cản Iran mua vũ khí của Nga và Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay 15/09/2020 nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẽ ngăn trở việc Iran mua hệ thống phòng không của Nga và xe tăng của Trung Quốc, trong khi cấm vận quốc tế đối với Teheran sẽ hết hạn vào ngày 18/10/2020. Trả lời đài phát thanh France Inter, ông Pompeo cho biết không thể để cho Iran mua các loại vũ khí trên rồi bán lại cho Hezbollah, phá hoại nỗ lực hòa bình của tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Liban.

(AFP) – ADB : Covid-19 cản trở kinh tế châu Á hồi phục. Ngân hàng Phát triển Châu Á ngày 15/09/2020 dự báo sau sáu thập niên trỗi dậy mạnh mẽ, tăng trưởng của châu Á – Thái Bình Dương lần đầu tiên sẽ bị chậm lại trong năm 2020. Nếu như trước đại dịch Covid-19, ADB dự đoán tăng trưởng sẽ ở mức 6,8% cho năm 2021, mức tăng trở lại này có nguy cơ bị kềm hãm do các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh. ADB còn cảnh báo số người nghèo dường như cũng tăng lên ít nhất là 78 triệu người, đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực giảm nghèo trong 4-5 năm gần đây.

(AFP) – Tây Ban Nha : Phe hữu trong cơn lốc tai tiếng dọ thám. Đây là tít lớn trên báo chí Tây Ban Nha ngày 15/09/2020 sau khi Viện Công Tố cho giải mật một hồ sơ dài 52 trang. Theo hồ sơ này, một người có biệt danh « Kitchen » (cũng là tên của hồ sơ) từng được đảng Nhân Dân (PP) cánh hữu, tuyển dụng và trả lương bằng tiền Nhà nước để dọ thám Luis Barcenas, thủ quỹ của đảng nhằm có được thông tin về nơi cất giấu các tài liệu được cho là gây nguy hiểm cho đảng PP và nhiều lãnh đạo của đảng này.

(Phái bộ Hoa Kỳ tại ASEAN) – Mỹ cùng 5 quốc gia Đông Nam Á khai trương dự án hợp tác Mêkông – Hoa Kỳ. Phái bộ Hoa Kỳ tại ASEAN ra thông báo, hôm qua, 14/09/2020, cho biết cơ chế đối tác mới giữa Mỹ và Cam Bốt, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam sẽ cho phép thúc đẩy hợp tác về nhiều mặt, từ y tế, minh bạch trong quản lý Nhà nước, đến tăng trưởng bền vững. Dự án hợp tác Mêkông – Hoa Kỳ là tiếp nối của sáng kiến Hạ lưu Mêkông, cũng giữa Hoa Kỳ với 5 quốc gia Đông Nam Á ở hạ nguồn Mêkông, khởi đầu từ năm 2009.

(AFP) – Nghị Viện Anh thông qua dự luật sửa thỏa thuận Brexit : Liên Âu hết sức lo ngại. Tối hôm qua, 15/09/2020, Nghị Viện Anh đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật do thủ tướng Boris Johnson chủ trì, với 340 phiếu thuận, 263 chống. Dự luật vốn bị Liên Âu cực lực phản đối từ nhiều ngày nay. Một chính trị gia châu Âu nhận định : Luân Đôn đang đánh mất uy tín quốc tế của mình, với việc đơn phương bác bỏ một thỏa thuận quốc tế mà quốc gia này tham gia.

(AFP) –Nghị sĩ châu Âu báo động về tình trạng quyền của người đồng tính bị xâm phạm tại Ba Lan. Trong một cuộc thảo luận tại Nghị Viện, nghị sĩ châu Âu Juan Fernando Lopez Aguilar, chính trị gia Tây Ban Nha, thuộc liên đảng Xã hội chủ nghĩa và Dân chủ, tác giả báo cáo về chủ đề này, nhấn mạnh đến tình trạng tư pháp tại Ba Lan bị « bịt miệng », và việc xâm phạm quyền của người đồng tính tại Ba Lan « làm tổn hại đến chính độ tin cậy của dự án xây dựng châu Âu ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký