Mỹ trừng phạt một công ty Trung Quốc vì một dự án khả nghi ở Cam Bốt

Chính quyền Hoa Kỳ vào hôm qua, 15/09/2020 đã đưa vào danh sách đen một tập đoàn Trung Quốc đang tham gia xây dựng một sân bay, hải cảng và khu du lịch ở Cam Bốt. Lý do được Mỹ đưa ra là công trình này được xây dựng trên đất tịch thu của người dân và có nhiều báo cáo « đáng tin cậy » về việc công trình này có thể phục vụ cho quân đội Trung Quốc.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong một bản thông cáo, bộ Tài Chính Mỹ cho biết, thực thể bị trừng phạt là tập đoàn phát triển bất động sản Union Development Group (UDG), đang xây dựng khu du lịch phức hợp Dara Sakor ở tỉnh duyên hải Koh Kong, Cam Bốt, một dự án bao gồm một sân bay có phi đạo đủ sức đón nhận các loại phi cơ lớn nhất trên thế giới, cũng như một cảng nước sâu.

Tập đoàn Trung Quốc gọi đó là dự án phát triển khu vực lớn nhất trong sáng kiến " Một vành đai một con đường" do Bắc Kinh khởi xướng, với tổng trị giá lên đến khoảng 3,8 tỷ đô la.

Trong thời gian qua, báo chí đã nêu khả năng các cơ sở tại khu du lịch này hoàn toàn có thể được dùng vào mục tiêu quân sự, cụ thể là phục vụ quân đội Trung Quốc.

Theo hãng tin Anh Reuters, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nêu bật sự kiện là đã có « những báo cáo đáng tin cậy » về việc Dara Sakor « có thể được dùng để tiếp nhận các phương tiện quân sự (Trung Quốc) ».

Theo ngoại trưởng Mỹ : « Nếu quả đúng là như vậy, thì điều đó sẽ đi ngược lại Hiến Pháp Cam Bốt và có thể đe dọa sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tác hại đến chủ quyền Cam Bốt cũng như an ninh của các đồng minh Mỹ ».

Trong thông cáo, bộ Tài Chính Mỹ cũng tỏ ý quan ngại : « Sự hiện diện quân sự thường trực của Trung Quốc ở Cam Bốt có nguy cơ đe dọa ổn định khu vực, làm suy yếu triển vọng giải quyết hòa bình các tranh chấp, (tác hại đến) an ninh và an toàn hàng hải, quyền tự do hàng hải và hàng không ».

Theo Reuters, cả tập đoàn UDG lẫn chính phủ Cam Bốt và đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ đều chưa bình luận về quyết định và cáo buộc của Mỹ. Tuy nhiên, trước đây, họ đã nhiều lần bác bỏ các thông tin từ truyền thông phương Tây cho rằng dự án Dara Sakor phục vụ mục đích quân sự.

Bộ Tài Chính Mỹ còn tố cáo việc UDC là một tập đoàn Nhà nước Trung Quốc, nhưng đã từng đăng ký giả mạo thành một công ty Cam Bốt để chiếm dụng đất cho công trình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký