Biển Đông: Pháp, Đức, Anh cùng gởi công hàm lên LHQ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc

BIỂN ĐÔNG - CHÂU ÂU

Biển Đông: Pháp, Đức, Anh cùng gởi công hàm lên LHQ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc

Một bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, Biển Đông nằm bên bờ tây Philippines. Ảnh chụp ngày 11/05/2015. REUTERS/RITCHIE B. TONGO/POOL

Trọng Nghĩa 3 phút

Theo trang mạng của Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa của Liên Hiệp Quốc (Commission on the Limits of the Continental Shelf CLCS), Pháp, Đức và Vương Quốc Anh vừa đệ trình một công hàm chung gởi Liên Hợp Quốc, bác bỏ các yêu sách rộng khắp của Trung Quốc tại Biển Đông.