(AFP) - Mỹ báo động về nguy cơ Daech hoành hành trở lại. Trước một ủy ban Quốc Hội Mỹ vào hôm qua, 17/09/2020, Christopher Miller, giám đốc trung tâm quốc gia chống khủng bố Hoa Kỳ, cho biết là Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech hiện có 20 nhóm vũ trang trên thế giới, chủ yếu ở châu Phi. Trong bản báo cáo thường niên về các mối đe dọa đối với Mỹ trên thế giới, tình báo Mỹ nêu bật: « Tại một số vùng ở châu Phi, nhiều nhóm thuộc Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo thường tấn công vào lực lượng an ninh địa phương, mở rộng vùng kiểm soát, trong lúc mà lực lượng của liên minh (chống khủng bố) và các nhóm vũ trang đối nghịch đã giới hạn hoạt động của họ ở Afghanistan, Libya, Somalia và Yemen”.

(Reuters) - Ông Donald Trump lại bị tố cáo tấn công tình dục. Trong một bài phỏng vấn độc quyền được báo Anh The Guardian đăng hôm qua, 17/09/2020, Amy Dorris, trước đây là người mẫu, tố cáo ông Donald Trump đã có hành vi tấn công tình dục nhắm vào cô, nhân giải quần vợt US Open ở New York năm 1997. Ê kíp vận động tranh cử của ông Trump đã bác bỏ ngay, cho đấy là cáo buộc bịa đặt và đe dọa kiện báo Anh.

(RFI) - Hy Lạp: việc tản cư người tị nạn trên đảo Lesbos tăng tốc. Sau vụ hỏa hoạn phá hủy trại tị nạn Moria cách nay một tuần, việc di tản người đến trại mới Kara Tepe tăng tốc kể từ hôm qua, 17/09/2020. Mấy ngàn người xin tỵ nạn đã được đăng ký và vào được trại mới, nơi có hàng trăm lều trại. Việc tiếp nhận người vào trại mới sẽ kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Chính quyền Hy Lạp cho biết trước khi vào trại, những người này đã được xét nghiệm virus corona. Hơn một trăm ca dương tính đã bị cách ly.

(AFP) - TT Trump sẽ không dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, ngày 17/09/2020, khẳng định như trên. Phát biểu này trái ngược với tuyên bố hồi tháng 8/2020 của tổng thống Mỹ, cho biết sẽ tham dự phiên họp và sẽ đọc diễn văn tại Đại Hội Đồng, cho dù có nhiều nhà lãnh đạo quốc tế vắng mặt vì đại dịch. Đại Hội Đồng năm nay, được tổ chức qua cầu truyền hình, sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 29/09/2020.

(RFI) - Ấn Độ : khởi tố 15 nhà đấu tranh. Hôm qua, 17/09/2020, cảnh sát Ấn Độ khởi tố 15 người, bị cáo buộc gây bạo lực giữa cộng đồng người Ấn Giáo và Hồi Giáo hồi tháng 2/2020, làm 53 người chết. Quyết định khởi tố này đã bị một bộ phận xã hội dân sự lên án, vì tất cả những bị cáo này đều là các nhà đấu tranh chống đạo luật công dân gây tranh cãi. Không một người Ấn giáo nào bị liên lụy, trong khi chính họ là những người xúi giục, thậm chí tham gia vào các vụ bạo động.

